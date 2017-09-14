"100 лет назад эти черепахи встречались на всей территории Литвы. Однако, когда началась мелиорация полей, уничтожили места обитания черепах. После изменения экосистемы снизилось число небольших солнечных водоемов и южных, поросших растительностью берегов, на которых черепахи откладывали яйца. Сейчас черепахи встречаются в Дзукии, их насчитывается 500–600 индивидов", - рассказала представитель Литовского зоопарка Алма Пикунене.

Зоопарк участвует в программе сохранения вида, выращивает молодняк из кладок, обнаруженных в опасных для них местах, а окрепших черепах выпускает на волю.

Однако наблюдения последних нескольких лет показали, что вылупившиеся из яиц в природе черепашки часто не переживают первую зиму. Причины их гибели пока не известны.

"Мы предполагаем, что виной тому малоснежные зимы, частые периоды потепления, которые неблагоприятны для маленьких черепашек. По этой причине с 2015 года начали собирать не только яйца, но и часть молодняка, вылупившегося из яиц в естественных условиях. В конце октября их выкапывают из мест зимовки и перевозят в зоопарк (такие малыши весят всего 5-6 г)", - сказала Пикунене.

Первых черепашек, вылупившихся в зоопарке, выпустили на волю в 2014 году.

В течение 4 лет на волю выпустили 364 малышей.

Всех, кто хочет поближе познакомиться с интригующим циклом жизни черепашек, их характером, взаимоотношениями, специалисты зоопарка приглашают посетить Международную научную ярмарку, которая 15 сентября с 11 до 17 ч. состоится в долине Santakos Каунасского технического университета (ул. П.Баршаускаса, 59).