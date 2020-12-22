Как в Литве будут работать поликлиники, мобильные пункты, аптеки и лаборатории

Лаборатории, исследующие тесты PGR должны работать и вносить данные в систему e.sveikatа и в праздничные дни – 25–27 декабря и 2-3 января 2021 г.
Поликлиники в эти дни должны предоставлять услуги, кроме услуг иммунопрофилактики, превентивных услуг и услуг профилактической проверки.
Услуги в эти дни будут предоставляться в обычное время работы учреждения. Услуги могут предоставлять как удаленно так и контактным способом. Стоит отметить, что услуги не должны предоставлять только удаленно.
Если само медучреждение в эти дни не сможет представлять услуги в силу объективных причин, то оно должно заключить договор о предоставлении таких услуг с другим учреждением, которое за него будет предоставлять эти услуги. Медучреждение обязано не позже чем 22 декабря 2020 года представить информацию о времени работы учреждения 25–27 декабря и 2–3 января и контактную информацию. Эта информация должна быть представлена на сайте медучреждений и у входа в медучреждение.
Муниципалитеты, на территории которых находятся мобильные пункты, должны гарантировать их работу в течение не менее двух часов в день, а температурные клиники должны работать не меньше 4 часов в день.
Аптеки в эти дни должны работают меньше чем по 4 часа в день.
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