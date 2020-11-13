Похоже, что каунасцы будут в этом году следить за зажжением огней на елке у экранов телевизоров или компьютеров.
"Из-за действующих в стране требований безопасности, связанных с распространением COVID-19, рождественской ярмарки и традиционных развлечений не будет. Мы будем следить за ситуацией, и если что-то изменится, примем соответствующие решения. Праздник зажжения огней на елке в этом году переносится на телеэкраны, чтобы каунасцы и жители всей Литвы могли участвовать в нем безопасно, у себя дома", – сказала представитель Каунасского муниципалитета Номеда Превелене.
Она уточнила, что трансляция будет состоять из нескольких фрагментов – концерта исполнителей на арене "Жальгирис", где не будет зрителей, поздравления мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса и праздничной Ратушной площади.
Пандемия корректирует не только сами праздники, но и выделяемые на них средства. В этом году праздничный бюджет будет меньше, чем в прошлом.
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