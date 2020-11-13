aA
Из-за пандемии коронавируса корректируют и планы, связанные с главными праздниками. Уже сейчас понятно, что традиционной рождественской ярмарки в Каунасе не будет, а зажжение огней на елке будут транслировать. На арене "Жальгирис" выступят исполнители, но зрителей там не будет.
Kauno „kosminė" Kalėdų eglė iš drono
Kauno „kosminė" Kalėdų eglė iš drono

Похоже, что каунасцы будут в этом году следить за зажжением огней на елке у экранов телевизоров или компьютеров.

"Из-за действующих в стране требований безопасности, связанных с распространением COVID-19, рождественской ярмарки и традиционных развлечений не будет. Мы будем следить за ситуацией, и если что-то изменится, примем соответствующие решения. Праздник зажжения огней на елке в этом году переносится на телеэкраны, чтобы каунасцы и жители всей Литвы могли участвовать в нем безопасно, у себя дома", – сказала представитель Каунасского муниципалитета Номеда Превелене.

Статьи по теме:
Вильнюсский центр культуры: рождественского городка в этом году в городе не будет

Она уточнила, что трансляция будет состоять из нескольких фрагментов – концерта исполнителей на арене "Жальгирис", где не будет зрителей, поздравления мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса и праздничной Ратушной площади.

Пандемия корректирует не только сами праздники, но и выделяемые на них средства. В этом году праздничный бюджет будет меньше, чем в прошлом.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Представителям среднего класса в Литве сложно отправиться в путешествие, важны не только доходы (40)

Несмотря на пандемию, результаты исследования...

Предварительные данные: за сутки в Литве установлено 2062 случая коронавируса (35)

За прошедшие сутки в Литве установлено 2062 новых случая...

Полиция испытывает терпение водителей - прячет радары за столбы и за кусты (29)

Литовская полиция уже больше года пользуется...

Во время второй волны COVID-19 и выборов в парламент сократилось количество считающих, что жизни в Литве улучшилась (6)

В Литве по-прежнему фиксируют рекордный уровень...

Как в Каунасе отпразднуют начало рождественского периода: зрителей не будет (2)

Из -за пандемии коронавируса корректируют и планы,...

|Maža didelių žinių kaina