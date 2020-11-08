"Будем работать, пока не закроют", – сказал работник французской пекарни Boulangerie.

В пекарне булочки уже не пекут, но за кофе клиенты еще приходят. Также настроены и работники кафе City coffee. Они сказали, что попробуют поработать еще хотя бы неделю, а там будет ясно, стоит ли продолжать.

"Неизвестно ужесточат ли карантин, хватит ли на всех клиентов", – сказала работница.

В первый день карантина на улицах и в парках Друскининкай отдыхающих было в два раза меньше, чем неделей ранее. Однако курорт не пустует.

Еще работают не только кафе, но и пункты проката велосипедов, сувенирные магазины.

На стоянках перед гостиницами много свободных мест, в окнах не горит свет.

"СПА-услуги запрещены, однако гостиницы будут принимать гостей. На Snow Arenа будут тренироваться только профессионалы. Парк водных аттракционов закрыт. И не из-за заболеваний коронавирусом, а по решению правительства", – сказал мэр города Ричардас Малинаускас.

От аквапарка до Snow arenа туристы могут переправиться по канатной дороге. Она работала и 7 ноября, поскольку это не развлечение, а транспортное средство. Около кассы стояли люди - все в масках, но безопасную дистанцию они не соблюдали.

SPA Vilnius закрыты в Друскининкай, Аникщай и Вильнюс. Срок действия купонов продлен до 31 января 2021 года.

В карантин работает санаторий Eglės sanatorija. "У нас, как и по всей стране, действуют определенные требования безопасности, но мы готовы безопасно предоставлять необходимые услуги и приезжающим по путевкам больничной кассы, и приезжающим самостоятельно", – сказали представители Eglės sanatorija.

"Ситуация в Друскининкай стабильная - у нас 16 больных коронавирусом, еще 22 выздоровели", – заметил Малинаускас.

Друскининкай уже готовится к Рождеству, уже объявлен конкурс на самую оригинальную елку, со следующей недели начнут украшать город праздничной атрибутикой.

"Ближайшие три недели мы посвятим украшению города, поэтому в начале декабря будем настоящим городом семейного Рождества", – обещал мэр.