Вы наверняка замечали странное. Переписывались вы с другом о какой-то вещи или поболтали с подругой, держа телефон рядом. Потом зашли в интернет и — воу! — увидели рекламу той самой штуки, о которой говорили. Логичная мысль: гаджеты следят за нами, хотим мы того или нет. Это миф, совпадение или правда? Hi-Tech Mail.ru разобрался вместе с экспертами.
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