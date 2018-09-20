Как узнать, что вас прослушивают через ваши же гаджеты? Разбираемся вместе с экспертами

1 5 Мессенджеры "читают" сообщения и сливают их

Вы наверняка замечали странное. Переписывались вы с другом о какой-то вещи или поболтали с подругой, держа телефон рядом. Потом зашли в интернет и — воу! — увидели рекламу той самой штуки, о которой говорили. Логичная мысль: гаджеты следят за нами, хотим мы того или нет. Это миф, совпадение или правда? Hi-Tech Mail.ru разобрался вместе с экспертами.