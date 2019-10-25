Аналитик тенденций в мире моды Мария Палайките считает: "Одежда – очень важная репрезентативная деталь и яркое средство невербального общения. Одежда, которую надевают во время визитов, демонстрирует уважение к статусу, цели визита, культуре, хозяевам. Поэтому одежда политиков - знак уважения или его отсутствия".

По словам Палайките, особенно важна одежда первых леди, если хотят уделить внимание культуре страны, в которую отправляются с визитом. Надо учитывать местные стандарты красоты и эстетики.

Имидж госпожи Дианы вызывал ассоциации с кимоно: "Я очень рада имиджу супруги президента в первые дни визита в Японию – это были сильнейшие акценты ее появления на публике. Почему? Потому что в ее одежде были явные ассоциации с японской культурой, с их одеждой кимоно".

"В идейном плане я рада и поддерживаю решения, принятые супругой президента, которая ярко демонстрирует стиль. Но в смысле осуществления идеи есть в чем подтянуться: недостаточно завершен имидж, стоит подбирать более подходящие ткани и индивидуальный силуэт", – сказала Палайките.

На праздничном банкете по случаю инаугурации госпожа Диана была в длинном платье с длинными рукавами и высоким воротником, в серебристых туфлях, из украшений - серьги с жемчугом.

Во время визита в начальную школу, на ней был брючный костюм, блузка, серебристая сумочка и туфли бронзового цвета.

В мемориальный музей госпожа Диана пришла в костюме темно-изумрудного цвета. На пиджаке был значок - литовский и японский флаги - символ общности стран.

В статье использованы снимки, сделанные Робертасом Дачкусом.