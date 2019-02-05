5 февраля во время официальной презентации оценки подчеркнули, что "российская разведка большое внимание уделяет разведыванию инфраструктуры в Литве, направленной на обеспечение национальной безопасности".

Такая демонстрация внимания выражается не только в виде классического шпионажа – с помощью человеческих ресурсов, кражи документов и с помощью кибернетических средств. Были выявлены и другие способы, в их числе и те, которые Россия использует в Литве - стране НАТО, как и в зонах конфликта.

По словам авторов отчета, российская разведка собирает информацию о промышленных предприятиях, инфраструктуре Литовской армии, литовских системах связи, морских и воздушных портах, о железнодорожных и транспортных узлах. В последнее время обратили внимание на особое внимание российской разведки к объектам литовского энергетического сектора. Это естественный процесс – такую информацию собирают с целью обновления данных, их сравнения, проведения анализа.

Это делают, прикрываясь и официальными соглашениями. Например, важную инфраструктуру постоянно разведывают с помощью миссий Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), цель которых - повышение военной прозрачности.

Установили ряд случаев, когда представители России разведывали важную инфраструктуру во время наблюдательных полетов над Литвой в рамках ОБСЕ. США в прошлом году о похожим причинам остановили подобные полеты миссий "Открытого неба", после того как российский самолет отклонился от заданного курса.

Признают также, что в разведке участвуют и приезжающие в Литву жители России, которые наблюдают за происходящим, делают фотографии и видео с инфраструктурой ЛР и стратегическими объектами. Для тех же целей ГРУ вербовало граждан Литвы.

Однако один из наиболее интересных случаев произошел в 2016 году, когда в Литве был перехвачен российский беспилотный самолет (такие Россия использует в Украине и Сирии с 2016 года). Они на небольшой высоте проникают на территорию Литвы и фотографируют местность.

"В 2016 году на территории Литвы обнаружили связанный с Литвой разведывательный беспилотный самолет. Выяснилось, что беспилотники такого типа использовались в качестве разведчиков. Найденный на территории Литвы связанный с Россией беспилотник летал над Сирией, Ливией и Восточной Украиной, где проходили военные действия, поддерживаемые Россией", - сказано в документе.

Отмечается, что этот беспилотник собран из компонентов, произведенных в нескольких странах, однако программное обеспечение в нем российское, а комплектация соответствует аналогам комплектации российских беспилотников. Назначение беспилотника – фотографирование наземных объектов.

То, что это не игрушка контрабандистов, подтверждает и следующая информация: на нем установлен высококлассный модуль с гироскопом, акселерометром, который позволяет выполнять план полета по запрограммированному маршруту даже если пригашено действие системы спутниковой навигации.

"В 2017 г. такой российский беспилотник нашли на границе с Польшей. Эти случаи подтверждают, что Россия их использует не только в зонах конфликта, но и в мирное время в соседних странах НАТО. Собираемая в Литве информация об объектах важных для обеспечения нацбезопасности используется Россией для военного планирования", – сказано в отчете.

Яунишкис и Балтренас прокомментировали этот инцидент 2016 г. очень лаконично. Балтренас неохотно говорил о том, где был обнаружен беспилотник и как он оказался на земле?

Он сказал, что беспилотник прилетел со стороны Беларуси. Кроме того, по словам Балтренаса, сейчас все еще устанавливают технические характеристики беспилотника, все еще ведется расследование, ведутся консультации с союзниками.

Однако, по данным источников DELFI, появление такого беспилотника можно оценивать по-разному: и как угрозу, и как подарок.

С одной стороны, появившийся со стороны Беларуси в первой половине 2016 года беспилотник не является обычным аппаратом. Он упал не на границе, а на территории Литвы. На границе с Беларусью есть некоторые важные объекты – радары, полигон в Пабраде, воинские части.

Как аппарат оказался на земле, не говорят, возможно, это произошло из-за технических неполадок. По фото видно только что беспилотник не поврежден, он спустился на парашюте. По данным источника, беспилотник нашел житель Литвы, сообщивший о нем полиции.

Информация о найденном беспилотнике была засекречена.

По данным источника, до сих пор пытаются получить закодированную информацию с носителей информации беспилотника. Пока известен лишь маршрут полета и то, что фотографировал беспилотник.

Россия не знает, что знают Литва и союзники, заполучившие беспилотник. Кроме того, Литва намерена приобрести радары, которые могут выявлять подобные беспилотники.