Перешло в интернет

Одним из самых больших изменений, по словам генерального директора Versli Lietuva, с точки зрения деловой активности во время пандемии, стало то, что в самом начале карантина компании быстро отреагировали на ситуацию и предприняли операционные изменения.

"Когда вводили карантин, Versli Lietuva находилась на прямой линии фронта. Закрытие предприятий стало для них большим шоком.

Уже в первую неделю, не дожидаясь подачи заявок от компаний, мы взяли на себя инициативу помочь компаниям как можно скорее начать торговать в Интернете. Как и тем, кто еще не сделал этого, так и тем, кто сделал, но не уделял этому особого внимания.

За первые две недели к нашей инициативе присоединились 1000 малых и средних предприятий. По нашим оценкам, за первые две недели было открыто около 100 новых электронных магазинов", - сказала она, отметив, что около 60 процентов из них были компании в регионах, а около 20 процентов - компании, занимающиеся электронной торговлей, которые открыл магазины впервые.

"Можно сказать, что бизнес отреагировал очень быстро, перебросил свои силы в электронную торговлю, в первые месяцы было много заказов, потому что мы видели разрыв поставок и логистических цепочек", - сказала Д. Клепоне.

Правда, чуть позже, по ее словам, бум утих, и тогда стало ясно, кто справился с кризисом, а кому не хватило компетенций.

"Ты не можете торговать в Интернете по тем же принципам, что и в обычных магазинах, нужны другие компетенции", - добавила она.

Д. Клепоне также отметила, что были такие предприятия, которые решили не продолжать физическую торговлю и перенесли все в Интернет.

"Я думаю, что это спасло большое количество предприятий если не от очень большого падения оборота, то, по крайней мере, от полного банкротства", - сказала она.

Будем работать из дома, жить за городом

Об изменениях в структуре экономики во время карантина говорил и экономист Ж. Маурицас. По его словам, перемещение бизнеса в электронное пространство происходило и до кризиса, но кризис стал фактором, который потряс экономику и еще больше ускорил процесс.

"Электронная коммерция и работа на дому являются фундаментальными изменениями в структуре экономики и приведут ко многим другим изменениям в других секторах, таких как недвижимость, услуги, производство и, в более общем плане, в образе жизни людей. Осмелюсь сказать, что эти изменения только начинаются", - сказал он.

Экономист пояснил, что у литовцев будет совсем другой образ жизни. Он больше не будет означать, что каждый в 8 часов должен будет садиться в машину и ехать на работу.

"Самостоятельно нужно будет ездить меньше, потому что больше не нужно будет работать, люди будут работать из дома значительную часть времени. В разгар пандемии в Новой Зеландии был рекордный показатель: до 60 процентов людей работали из дома. Значит, такие технические возможности были. Другое дело интернет-магазины. Вам больше не нужно ехать за товарами, они сами приедут к вам", - сказал он.

Ожидают вызовы на рынке труда. Говоря о возможных изменениях, он заверил, что ситуация на рынке коммерческой недвижимости может в принципе измениться.

"Очень много вопросов, а что будет с коммерческой недвижимостью, с большими супермаркетами, особенно с низкими ценами, распродажами. Будет меньше смысла посещать такие центры, если вы сможете заказывать онлайн. Это означает, что супермаркеты превратятся либо в логистические центры, либо в места отдыха, куда люди смогут приходить, встречаться с друзьями, коллегами, с которыми они не так часто встречаются в офисе", - сказал он.