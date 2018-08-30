Как работает российское вмешательство в дела соседних стран

Российские государственные медиакомпании через посредников в Сербии и на Кипре тайно финансировали несколько новостных сайтов в странах Восточной Европы, чтобы распространять публикации, одобренные Кремлем. Как удалось выяснить журналистам BuzzFeed News и партнерских организаций, сайты, которые считались независимыми, в действительно тесно связаны с российскими госструктурами.

Для финансирования сайтов в странах Балтии регистрировались специальные фирмы-прикрытия. Показать механизм работы прокремлевских СМИ с этими изданиями удалось благодаря документам и переписки, доступ к которым журналисты BuzzFeed News, эстонской газеты Postimees и центра расследовательской журналистики Re:Baltica получили в соответствии с законами о свободе распространения информации. Документы составляли основу уголовного дела в отношении ключевого исполнителя указаний Москвы в Эстонии.

Переписка в скайпе и другие документы, изъятые правоохранительными органами в ходе расследования, позволяют пролить свет на тайные методы, которые Россия использует для воздействия на общественное мнение и продвижение информационной повестки Кремля.

Как считает ведущий эстонский специалист по стратегическим коммуникациям Рауль Ребане, подобные схемы составляют часть “системных усилий России в области информационной войны на территории соседних государств”. По словам эксперта, российская пропагандистская сеть действует в странах Балтии на протяжении многих лет, но в последнее время ее присутствие стало более заметно.

“Давление на Эстонию, чтобы развернуть страну с Запада на Восток, усилилось,” — заключает эксперт.

Обвинения в попытках повлиять на общественное мнение в Эстонии, Латвии и Литве — трех странах НАТО — начали выдвигаться в адрес Москвы задолго до того, как мировые СМИ начали писать о вмешательстве России в выборы президента США в 2016 году. В этом регионе Россия непосредственно граничит с Евросоюзом, здесь сохраняется заметное военное присутствие НАТО, но, что еще важнее, в этих странах, в особенности — в Эстонии и Латвии — живут сотни тысяч русских.

В 2014 году, когда Владимир Путин принимал решение об аннексии Крыма, в качестве повода было использована защита русскоговорящих жителей Украины. Таким образом, в странах Балтии угроза воздействия российской пропаганды выглядит вполне осязаемо — и именно поэтому к попыткам Москвы повлиять на общественное мнение здесь относятся со всей серьезностью.

Документы, полученные нами, дают редкую возможность увидеть как кремлевская пропаганда устроена изнутри, в данном случае — на примере воздействия на русскоговорящих жителей стран Балтии.

Списки тем для обязательного освещения

В начале октября 2014 года Александр Корнилов, член Координационного совета российских соотечественников Эстонии — организации, которая занимается такими проблемами как право на получения образования на русском языке — рассказал в интервью литовскому изданию Delfi.lt о запуске в странах Балтии трех новый интернет-изданий.

По словам Корнилова, это должны были быть независимые сайты с отдельными редакциями в Литве, Эстонии и Латвии. Освещать политические вопросы новые издания не собирались.

“Это будет развлекательный портал, с вами он конкурировать не будет — говорил Корнилов. — Обычный развлекательный неполитический портал”.

В реальности, однако, все оказалось по-другому. Как выяснилось, все три сайта управлялись и финансировались крупнейшим российском государственным информагентством.

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран © Autorių nuotr.

Графика: Лоте Лармане

В скайп-переписке, с которой ознакомились журналисты Re:Baltica и партнерских изданий, Корнилов получает прямые указания, включая список тем для освещения, от сотрудника агентства Россия сегодня — государственного медиахолдинга, в который входят информагентства Спутник и РИА Новости, и который связан с телеканалом RT.

— Сань, откликнись, — писал Корнилову в июне 2015 года Александр Связин. И позже, теряя терпение:

— Александр, ответь!

Через некоторое время Корнилов отвечает:

— Здесь.

— Сань, привет! Есть обязон — каждый день отрабатывать три темы из пяти предложенных.

Получив первый набор тем, Корнилов коротко отвечает: “Понятно”.

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран © Autorių nuotr.

Источник: Переписка по Skype между Александром Связиным и Александром Корниловым из материалов уголовного дела против Altmedia о подделке документов с целью уклонения от уплаты налогов.

Судя по переписке в скайпе, Связин был главным контактом Корнилова в работе с Россией сегодня: за два года они обменялись тысячами сообщений и регулярно обсуждали редакционную политику сайта.

Когда журналисты BuzzFeed News написали Связину через фейсбук, он заявил, что никак не связан с агентством Спутник или изданием Baltnews. Когда ему продемонстрировали скриншот переписки с Корниловым в скайпе, где можно было увидеть его аватар, Связин ничего не ответил.

Вскоре после того, как сайты Baltnews начали работать, сотрудник агентства Связин (он — автор нескольких публикаций на различных сайтах агентства Спутник в странах Европы и Центральной Азии), по скайпу потребовал от Корнилова еженедельно присылать ему сводки предстоящих событий.

— Александр, просим Вас присылать анонс основных событий на сл.неделю. Сможешь? Присылать в воскресенье-понедельник, — написал Связин 10 ноября.

— Анонсы о чем?

— Об основных предстоящих событиях. Ну ты знаешь, что у тебя во вторник заседание правительства, в среду отставка правительства, в четверг визит Обамы, в пятницу еще что-то…

— У меня нет таких новостей как заседание правительства, визит Обамы и отставки.

— ))) Ну это же пример — высылай то, что есть.

К 19 ноября Связин стал более требовательным.

— Александр, нужны анонсы основных событий на 24-30 и уже срочно. Через час будет поздно.

— У меня их нет, — отвечает Корнилов.

— А где брать? Мне их надо в общий календарь внести на летучке в 16 часов.

Судя по всему, Корнилову не слишком хотелось собирать список предстоящих событий. Они продолжили обсуждать, какого рода события включать в календарь, но на протяжении следующих недель Связину приходилось несколько раз напоминать Корнилову, чтобы он прислал список.

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран © Autorių nuotr.

Автор колонок мнений Спутника Александр Связин. Источник: скриншот с узбекистанского Спутника

18 декабря от Связина поступило новое указание.

— У нас есть задача размещения пять опросов по Европе, сделанных европейской компанией по заказу Флагмана [имеется в виду РИА Новости — ред]. Размещать надо в день по материалу, которые должны быть добротно прокомментированы экспертами и т.д. Будьте на связи, чуть позже сброшу материалы.

На следующий день Связин, снова по скайпу, сообщил, что публикацию решили поставить уже сегодня.

Первый опрос, размещенный Корниловым, утверждал, что почти половина британцев, немцев и французов хотят большей независимости от США; второй — что большинство европейцев не верят в независимость ЕС в вопросах антироссийских санкций; третий говорил о росте озабоченности европейцев степенью зависимости ЕС от США.

В феврале Связин направил Корнилову ссылку на очередной опрос РИА Новости о том, что американцы все меньше доверяют своим полицейским. В этот раз он даже не требовал, чтобы Корнилов опубликовал на эстонском Baltnews собственную версию — на сайте опрос вышел под заголовком “Большинство американцев не считают полицию гарантом безопасности”. Похожие статьи в тот же день появились на латвийской и литовской версиях Baltnews.

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран © Autorių nuotr.

10-го февраля 2015-го года Связин задает Baltnews опубликовать новость о том что американцы не доверяют полиции. Все три сайта Baltnews так и сделали в тот же самый день. Источник: скриншот с Baltnews и РИА Новости.

Во всех опросах говорится, что их проводила лондонская компания ICM Research — в публикациях РИА Новости она характеризуется как “известный британский центр по изучению общественного мнения”. В компании, которая сменила название на ICM Unlimited, BuzzFeed News заявили, что она никогда не сотрудничала с РИА Новости, однако в 2015 году проводила исследования по заказу агентств Россия сегодня и Спутник. “К сожалению, в наших записях не сохранились данные такой давности, поэтому мы не можем подтвердить, проводили ли мы исследования [упомянутые в публикации], либо они приписаны нам по ошибке”, — рассказал журналистам директор компании по исследованиям Грегор Джексон.

В июне 2015 года Связин в очередной раз просит Корнилова “проявиться” в cкайпе и упоминает список тем, освещения которых Россия Сегодня требовала от сайта.

Первый такой список (в дальнейшем они отправлялись ежедневно) был отправлен 19 июня того же года. Темы в нем включали расширение антироссийских санкций, возможность выхода Греции из еврозоны и двусторонние встречи Путина на Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге.

С июля рядом с некоторыми темами появляется в скобках пометка “обязательно”. К обязательным темам часто относили рост внутренней напряженности в ЕС и США, а также конфликты на востоке Украины и в Крыму.

К новостям, которые предписывалось освещать, относились задолженность Греции перед Международным валютным фондом; отключение Крыма от украинских энергосетей; и ввод корабля ВМС США в Черное море.

Отработанная схема

Схема работы была следующая: деньги переводились через компания-прикрытия, зарегистрированные за пределами России; прямые указания поступали через скайп, а сайты должны были отчитываться о проделанной работе, регулярно отправляя назад списки заголовков опубликованных статей. Одновременно сайты покупали трафик и комментарии на российских “фабриках троллей”, чтобы улучшить показатели.

О связи изданий Baltnews с Москвой, стало известно благодаря материалам уголовного дела о подделке документов с целью уклонения от уплаты налогов. Дело возбудили в отношении Корнилова, 55-летнего гражданина России, который в отчетах эстонской службы безопасности KAPO фигурирует как “русский пропагандист”.

Журналисты смогли получить доступ к документам следствия в соответствии с эстонским законом о свободе распространения информации.

Как следует из документов, агентство Россия сегодня создала сеть русскоязычных сайтов в Эстонии, Латвии и Литве в октябре 2014 года — спустя шесть месяцев после аннексии Крыма и в разгар конфликта с участием пророссийских сепаратистов на востоке Украины.

У всех трех сайтов было одно название — Baltnews; различались они только по доменным именам, которые были отдельные в каждой из стран. Русскоязычному населению трех республик эти сайты представляли как независимые. В Эстонии партнером Baltnews стала организация под названием Altmedia — она была зарегистрирована Корниловым в 2010 году для представления интересов русскоязычного населения страны.

В ответ на запрос о комментарии Корнилов заявил, что больше не работает на Baltnews и не готов отвечать на вопросы журналистов об этих сайтах. “Меня это больше не интересует”, — заявил он. В дальнейшем на запросы он не отвечал.

Первый контракт, заключенный компанией Altmedia в рамках партнерства с Baltnews, стал договор с Media Capital Holding B. V. — нидерландской компанией, которая через несколько фирм принадлежит Россия сегодня. Контракт был подписан 18 августа 2014 года, и по нему Altmedia взяла на себя обязательства по “созданию и продвижению медиапроектов в Эстонии и странах Балтии”.

Как говорится в налоговой отчетности Altmedia (эти документы также были получены в ответ на запрос по закону о распространении информации), компания получила от Media Capital Holding B. V. пять траншей на общую сумму в 91 тысячу 400 евро, а также еще один транш от зарегистрированной на Кипре фирмы Barsolina Ventures Ltd.

В начале 2015 года Altmedia начала регулярно отчитываться перед Barsolina Ventures о посещаемости, отправляя заголовки самых популярных материалов. Эти отчеты отправлялись без чьей-либо подписи. В них упоминается еще один контракт — подписанный 1 января 2015 года. В соответствии с этим документом, Barsolina Ventures обязалась платить Altmedia 11 тысяч 400 евро в месяц. Платежи продолжались приходить и в 2016 году (это последний год из периода, который охватывают полученные журналистами документы); судя по всему, Altmedia каждые три месяца заключала новый контракт с новой компанией — пока Россия сегодня не прекратила финансирование проекта.

Запросы, направленные в Россию сегодня, РИА Новости и их пресс-службы, остались без ответа.

Следующей Altmedia заключила соглашение с компанией SPN Media Solutions DOO Beograd, зарегистрированной в Сербии. По сведениям из сербского реестра предприятий, компания была создана 31 марта 2015 года организацией под названием ООО Медиа Капитал — также принадлежащий через несколько компаний-посредников агентству Россия сегодня.

Из отчетности компании следует, что в ней не работает ни одного сотрудника, однако в 2015, 2016 и 2017 годах ее годовой оборот составлял 3,5 миллиона евро. Отмечалось, что все средства поступают “из зарубежных рынков”. В сербском реестре предприятий в качестве бывшего директора фирмы указана Татьяна Снегова, а сейчас компанию возглавляет Евгений Жестянников. Оба при регистрации в реестре предъявляли паспорта граждан России.

Таня Станисич — партнер в фирме, которая помогала с регистрацией SPN Media (юридический адрес компании совпадает с адресом ее фирмы) — отказалась от комментариев. “К сожалению, я не могу вам помочь. Я не уполномочена разглашать сведения о делах клиентов, кроме того, это запрещено Сводом профессиональной этики юристов, так как нарушает принцип конфиденциальности в отношениях между юристами и их клиентами”, — написала она после того, как журналисты в третий раз посетили офис ее компании.

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран © Autorių nuotr.

Графика: Лоте Лармане

Эстония — не единственная страна, интересующая SPN Media Solutions. В июле 2018 в документах одного из украинских судов со ссылкой на Службу безопасности Украины упоминалось, что эта компания тайно финансирует местное отделение информагентства РИА Новости.

Замглавы СБУ Виктор Кононенко в мае этого года заявлял, что каждый месяц сербская фирма переводила украинским компаниям 53 тысячи евро, отмечая “российское происхождение” этих средств. Деньги направлялись на финансирование украинского отделения государственного информагентства России.

В мае СБУ арестовала главу украинского отделения РИА Новости Кирилла Вышинского — его обвиняют в государственной измене и в участии в российской информационной войне против Украины. В судебных документах РИА Новости-Украина обвиняется в размещении и распространении 16 статей, написанных с целью разделить украинское общество, создать сепаратистские настроения и посеять межнациональную рознь. Адвокат Вышинского Андрий Доманский не ответил на электронное письмо с просьбой о комментарии.

Три региональные версии Baltnews были запущены в Эстонии, Латвии и Литве одновременно. Полученная журналистами скайп-переписка посвящена только работе сайта в Эстонии, однако вероятно, что в Латвии и Литве изданий работали по сходной схеме: все три сайта неотличимы друг от друга по дизайну, появились в одно и тоже время и день за днем публиковали похожие статьи. Службы безопасности всех трех балтийских стран считают эти сайты частью одной и той же операции российской пропаганды.

Кроме того, как следует из документов, латвийское отделение Baltnews отправила как минимум один месячный отчет фирме Barsolina Ventures.

В финансовых документых Baltnews.lv говорится, что годовой оборот компании составляет 100 тысяч евро — при этом издание никогда не продавало рекламные площади и не распространяется по платной подписке. Главный редактор сайта Андрей Яковлев отказался от комментария, заявив, что редакция не занималась финансовыми вопросами. Он добавил, что Baltnews заключил соглашение об обмене статьями с РИА Новости, однако о предоставлении услуг за деньги речи не шло, и никто никогда не диктовал ему, на какие темы писать статьи.

Однако по информации латвийской службы внутренней безопасности (DP), Baltnews.lv получал деньги из России через компании, зарегистрированные в третьих странах.

“По нашим данным, деньги, полученные из России, были основным источником дохода Baltnews.lv”, — заявил Re:Baltica заместитель главы DP Эрикс Цинкус.

Литовская служба безопасности VSD и вовсе считает Baltnews.lt и агентство Спутник каналами распространения кремлевской пропаганды в республике. В последнем годовом отчете спецслужбы об актуальных угрозах говорится: “Их цель — усиление влияния России в литовском информационном пространстве, укрепление антизападных настроений, формирование общественного мнения в соответствии с задачами Кремля”.

Из доклада также следует, что в 2017 году Baltnews и Спутник начали по указанию из России чаще публиковать статьи о положении польской общины в Литве.

“Они хотели спровоцировать межэтническое противостояние и осложнить отношения Литвы с Польшей. В статьях читателей убеждали, что живущие в стране поляки подвергаются дискриминации со стороны литовских властей или что Польша “не оставила территориальных претензий в соседних странах”, — говорится в докладе.

До 1 июня 2018 года главным редактором Baltnews.lt был Анатолий Иванов, а в финансовых документах его компании Eurasian Media Laboratory есть информация о получении значительных средств от фирмы Barsolina Ventures.

В литовском реестре предприятий указано, что за три года Eurasian Media Laboratory получила финансирование в объеме более 500 тысяч евро, в том числе в виде двух платежей по 163 тысячи 200 евро от Barsolina Ventures (за 2015 и 206 годы), а также 185 тысяч 472 евро за “услуги интернет-шлюза”. В телефонном разговоре с журналистом Иванов не ответил на вопросы об этих выплатах.

“Молодой человек, вы меня, наверно, не услышали. Я занят, у меня в кабинете люди. Спрашивайте, что хотите. Если по-русски вы не понимаете, скажу по-литовски, — заявил он, и перешел на другой язык. — У меня в кабинете люди, и я не хочу тратить свое время”.

Когда журналист повторил вопрос о выплатах на сумму свыше полумиллиона евро, Иванов вздохнул и повесил трубку.

Не только страны Балтии

Выходит, что Baltnews не только не был независимым сайтом, как уверял в интервью литовскому Delfi Корнилов. Сайты были лишь винтиком в гораздо более внушительной конструкции.

25 мая 2016 года Связин (видимо, по ошибке) отправил Корнилову список тем, которые должны были появиться на прокремлевских сайтах по всему бывшему СССР — в странах Балтии, Киргизии, Белоруссии, Грузии, Молдавии, Узбекистане, Казахстане, Азербайджане и в Южной Осетии. Эстония в списке была представлена дважды: изданием Baltnews и местным отделением агентства Спутник.

Сопоставив опубликованные в этот день материалы, журналисты BuzzFeed News пришли к выводу, что все сайты за исключением двух региональных версий Спутника опубликовали все, что им предписывалось. В частности, киргизский Спутник, в соответствии с указаниями, опубликовал статью о том, как олигарх Шаршенбек Абдыкеримов тайно приобрел квартиру в самом высоком жилом здании Лондона.

Грузинский сайт того же агентства, также в соответствии с инструкцией, написал о том, как одеваются грузинские женщины-политики, сопроводив текст большим количеством примеров и фотографий. В Молдавии Спутнику было предписано осветить зависимость национальной валюты от российского рубля и цен на нефть. Сайт опубликовал статью под заголовком “Диагноз для нашего лея: на смену одной зависимости приходит другая”.

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В переписке 25-го мая 2016-го года Связин советует Латвии написать о высказываниях Кирова Липмана. Новость на эту тему в тот же день появляется на Baltnews.lv. Источник: материалы уголовного дела против Altmedia

Иногда инструкции могли исходить не от Связина, а от других людей в России. Так, 20 июля 2015 года женщина, представившаяся как мультимедиа-редактор России сегодня Ясна Нагдалиева, потребовала, чтобы Baltnews опубликовал статьи о перемещениях сепаратистов на востоке Украины. В последующие месяцы подобные инструкции поступали регулярно. Указания также поступали от женщины по имени Лиана Минасян — она представилась Корнилову в скайпе как “редактор мультимедийной программы о странах Балтии”. Еще одним человеком, связанным с работой эстонского сайта, был Дмитрий Ланин. Человек с таким же именем занимался в Эстонии наймом журналистов в местную версию Спутника. Журналистам не удалось найти контактов Нагдалиевой и Ланина.

Лиана Минасян упоминается в документах полиции безопасности Эстонии в 2015 году как управляющий директор эстонского отделения Спутника. “Агентство “Россия сегодня” с 2015 года планировала открыть в Эстонии представительство, а также эстонскоязычную и русскоязычную версии сайта “Спутник””, — говорится в отчете KAPO за 2015 год. В качестве членов менеджмента эстонского отделения упоминается “Лиана Минасян из Москвы”. В прошлом году Минасян подтвердила изданию Re:Baltica, что занималась сайтами Спутника в странах Балтии, но заявила, что никогда не была связана с Baltnews.

В разговоре с журналистами для этой публикации Минасян заявила, что уже не занимается странами Балтии. “Если хотите, я перенаправлю ваш вопрос бывшим коллегам”, — сказала она, но следующие письма оставила без ответов.

Как следует из документов, Корнилов и Связин продолжали ежедневно переписываться в скайпе на протяжении несколько месяцев. Иногда они спорили о том, какие отчеты о недельной и месячной посещаемости следует отправлять Корнилову.

В ходе одной из бесед Корнилов указывает, что в черновике контракта есть ошибка: вместо эстонского языка в документе упомянут латышский — еще одно свидетельство того, что идентичные контракты подписывались во всех трех странах Балтии.

Как работает российское вмешательство в дела соседних стран © Autorių nuotr.

Среди матермалов уголовного дела есть отчет о содержание на 13 страницах, заказчиком которого является зарегистрированная на Кипре фирма Barsolina Ventures LTD, а исполнителем — SIA Baltnews.lv. В отчете указаны опубликованные Baltnews.lv статьи за 2015-ый год. Источник: материалы уголовного дела против Altmedia

Иногда мужчины обсуждали вопросы, не связанные с работой. Говорили, например, о фтуболе (Корнилов — болельщик питерского Зенита), жаловались на начальников и не засилье бюрократии.

Из переписки также следует, что несколько раз Корнилов и Связин виделись в России.

Корнилов с самого начала пытался создать внешнюю иллюзию независимости Baltnews. Когда литовский портал Delfi решил написать о запуске русскоязычных сайтов, Корнилов заявил, что является издателем всех трех. Действительно, доменные имена всех версий были в то время зарегистрированы на его имя, но вскоре их передали Media Capital Holding B.V — нидерландской компании, связанной с Россией сегодня.

Сразу после того, как статья на Delfi вышла, Корнилов переписывался с Евгением Левиком — пророссийским журналистом из Эстонии, который стал первым главным редактором эстонской версии Baltnews, но был уволен Корниловым еще до запуска.

“Наша официальная позиция такая: мы развиваем интерактивный информационный проект совместно с иностранными инвесторами”, — писал Левик в скайпе незадолго до увольнения. Также Левик и Корнилов обсуждали, как отвечать на вопросы журналистов о сайтах.

— Может всем дать название фирмы? Кстати многие не отказались бы. И все контакты? И бизнес-план подготовить? — отвечает Корнилов, судя по всему в шутку.

Левик уточняет:

— Если спросят, что за голландцы — скажу частные лица частный коммерческий проект. Условия конфиденциальные. Я главный редактор и общаюсь с их представителем в Эстонии. Так?

— Да. Ты занимаешься только вещами в пределах своей компетентности. Лица там не частные, а инвестфонд, если быть точнее, — отвечает Корнилов.

Евгений Левик в телефонном разговоре с BuzzFeed News отказался от комментариев. “Это дела четырехлетней давности, я тогда был просто журналистом”, — заявил он, а затем потребовал показать ему фрагмент текста перед публикацией. “Предупреждаю, вы обязаны это сделать, — сказал Левик. — А тогда уж я скажу, разрешаю я публикацию или нет”.

Фирма “Раскрутка сайтов”

Из скайп-переписки также выясняется, что эстонская версия Baltnews на протяжении нескольких лет искусственно наращивала посещаемость, покупая трафик у российских компаний. Друг и помощник Корнилова по имени Александр Дорофеев вел переписку с одной из таких фирм уже в октябре 2014 года — в этом месяце сайт Baltnews.ee начал работать. Дорофеев не говорил, для чего ему нужно увеличивать посещаемость.

“Полагаю для начала протестировать что-то около 2 тысяч переходов, а если всё получится как планирую, то уже за 14 000 рублей оформим, — писал Дорофеев в чате с компанией Раскрутка сайтов. — Да, такой вопрос ещё… эти посетители будут равномерно распределяться в течении суток? То есть если, скажем я закажу 100 000, то в течении месяца по дням вы их отдадите?”

Очевидно, тестовый период прошел успешно, поскольку Baltnews продолжил сотрудничать с российской компанией. Дорофееву заявили, что один миллион просмотров можно купить за 10 тысяч 990 рублей. Из переписки следует, что в течение нескольких месяцев он оформил несколько таких заказов. В марте 2015 года Дорофеев объявил, что его интересует долгосрочное сотрудничество с регулярными заказами один или два раза в неделю.

Большинство заказов оформляли по электронной почте или через сайт, но в ряде случаев Дорофеев покупал трафик прямо в скайпе. 18 февраля 2016 года он попросил, чтобы 20 тысяч просмотров распределили равномерно по пяти дням и четырем публикациям, а время просмотра должно было составлять от 90 до 120 секунд. Одной из публикаций стала статья под названием “СоциОлизм русской Эстонии: «Помощь НАТО Эстонии может тупо не успеть!””, другая была посвящена местному правому политику, которая обещала бороться с потоком беженцев.

Как видно из переписки, покупкой фейковых пользователей Дорофеев не ограничивался — он также закупал комментарии к определенным статьям. Один комментарий стоил 9 рублей (всего 12 евроцентов). Работу сервиса Дорофеев опробовал на принадлежащем ему и Корнилову пропагандистском портале Baltija.eu.

“Давайте, скажем для начала 50 комментов от двух человек на том сайте что я дал выше, — предлагает Дорофеев в переписке с человеком по имени Артем, поставщиком платных комментариев. — Если всё устроит, тогда сможем вскоре поработать и на других площадках с уже более большим объемом постов”.

Дорофеев настаивал, чтобы комментарии отправлялись с уникальных IP-адресов: Это нужно, дабы у владельца ресурса не было причин думать, что его тему кто-то раскручивает «по черному», а не реальные уникальные посетители. Массовка, вообщем, нужна будет”.

Артем объяснил, что внутренние правила компании не позволяют размещать комментарии на других сайтах: “У нас копирайт — информационное наполнение. вот описание услуги.: Однако мужчины все же договорились протестировать услугу на Baltija.eu.

Дорофеев заявил, что никогда не занимался покупкой трафика и комментариев. По его словам, он работал дневным редактором в эстонской версии Baltnews: “Писал и выпускал новости, которые казались мне интересными”. Он также заявил, что никто никогда не указывал ему, о чем писать.

Услышав, что его причастность к покупке трафика доказыватся в скайп-переписке, Дорофеев заявил: “Может быть, у меня есть билет на Луну. Но это не означает, что я туда летал”. Предоставить электронный адрес, на который можно было бы отправить логи из скайпа, он отказался.

По словам Харриса Пуусеппа, официального представителя эстонской полиции безопасности KAPO, механизм работы Baltnews соответствует обычной схеме работы прокремлевских пропагандистских изданий и показывает, как Россия использует подковерные финансовые ухищрения, чтобы повысить степень доверия пропагандистским ресурсы.

“Это порочный круг: сперва пропаганда производится и финансируется, потом выдается за “голос местного русскоязычного населения”, а эта искаженная картина затем используется для достижения внешнеполитических целей за рубежом”, — заявил Пуусепп.

Концепция сменилась

Документы и архивы скайп-переписки, полученные Re:Baltica и партнёров, охватывают период до лета 2016 года — в это время эстонская полиция изъяла компьютеры Корнилова и людей из его окружения в рамках уголовного расследования о подделке документов. Сведения из открытых источников позволяют утверждать, что сайты Baltnews продолжали получать финансирование и после этого. В 2016 году, когда у Корнилова возникли проблемы с эстонской полицией и налоговыми органами, он поменял название фирмы-учредителя Baltnews — вместо Altmedia она стала называться Baltnewsmedia.

Согласно финансовой отчетности Baltnewsmedia, в 2016 году она получила 136 тысяч 800 евро в форме пожертвований. В 2017 году сумма пожертвований выросла до 155 тысяч 508 евро.

1 июня 2018 года на всех трех сайтах Baltnews появилось объявление, сообщающее о смене состава редакции “в связи со сменой издателя”. В тот же день Корнилов написал в фейсбуке, что он и его команда больше не работают в Baltnews. “Спасибо всем, кто был с нами эти четыре года”, — написал он.

Спустя четыре дня Корнилов заключил сделку о сотрудничестве с эстонской прокуратурой. Несмотря на то, что в обвинительном заключении явно обозначена роль Корнилова в организации схемы, ему удалось избежать судимости. Bиновным по делу o подделке документов была признана компания Altmedia.

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Александр Корнилов в зале суда 5-го июня 2018-го года. Фото: Sander Ilvest, Postimees

Латвийское отделение Baltnews перенаправило вопросы в пресс-службу агентства Россия сегодня. Письма, направленные туда, остались без ответа.

После перестановок в редакциях Baltnews продолжает работать во всех трех странах Балтии.

В работе над материалом принимали участие Шарунас Черняускас и Паулюс Гритенас (Литва), Весна Радоевич (Сербия) и Влад Лавров (Украина).

Расследование подготовлено совместно изданиями Postimees (Эстония), Re:Baltica (Латвия) и Buzzfeed (США)

Текст: Холгер Роонемаа (Postimees), Инга Спринге (Re:Baltica)

Редакторы: Мириам Элдер (Buzzfeed), Санита Йемберга (Re:Baltica)

Перевод на русский: Константин Бенюмов

Иллюстрации: Лоте Лармане (Re:Baltica)