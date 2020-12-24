Как работает пропагандистская сеть порталов и экспертов, нацеленных на Литву, Латвию и Эстонию? Следы ведут в Беларусь и Россию

Конспирологические теории, фейк-новости, попытки переписать историю, пропаганда достижений Владимира Путина, дезинформация – тексты с таким содержанием распространяют не только зарегистрированные в России вебсайты inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info, но и целый ряд как удалось выяснить, объединенных в одну и ту же сеть страниц популярных блогов в социальных сетях.

1) Сайты inforuss.info, smiruss.ru, lentaruss.ru, bestnevvs.info, nevsvstime.com, info-health.info:

SMIRUSS.RU



INFORUSS.INFO

LENTARUSS.RU

BESTNEVVS.INFO

NEVVSTIME.COM



INFO-HEALTH.INFO

2) Четыре сайта (кроме info-health.info и nevvstime.com) объединяют одни и те же профили в социальных сетях:

Страница блогера Якова Кедми в Фейсбук

(107 225 – отметок Нравится / 126 635 - Подписчиков)



Страница блогера Якова Кедми в Инстаграме

(41 500 - Последователей)

Адрес электронной почты для связи на странице Якова Кедми в Facebook : inforuss2018@gmail.com Такой же адрес для связи у страницы Евгения Сатановского. Яков Кедми - израильский государственный деятель, дипломат, руководитель службы "Натив" в 1992—1999 годах, специализировавшейся на вывозе евреев в Израиль средствами спецопераций. Яков Кедми регулярно выступает в качестве политолога на российском телевидении и радио, особенно часто появляется в программе известного российского телеведущего и пропагандиста Владимира Соловьёва на телеканале "Россия", занимает ярко выраженную антизападную позицию. 3) Материалы сайтов smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info координированно распространяются при помощи как минимум еще трех страниц и одной группы в Facebook, которые делятся публикациями сайтов от имени Кедми. Яков Кедми (4549 – Отметок Нравится / 4984 Подписчиков)

Администрация: Двое человек из Беларуси Страница Якова Кедми в сети Твиттер (77 - Последователей)

Также нам удалось обнаружить скорее всего личную страницу Якова Кедми в Facebook. Материалы с сайтов smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info здесь отсутствуют.4) За распространение материалов также отвечают неофициальные страницы других известных политологов и экспертов из России. Самую большую активность в социальных сетях проявляет страница Евгения Сатановского (один из ведущих экспертов в области политики и экономики Израиля, а также других стран Ближнего Востока. Основатель и президент научного центра "Институт Ближнего Востока". Кандидат экономических наук, профессор).Страница Евгения Сатановского(58 564 – отметок Нравится / 65 361 – Подписчиков)

Администрация: Беларусь / Гомель Материалы сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru активно продвигает еще один профиль Кедми (31 600 – последователей) в сети Твиттер:

Администрация: Один человек из Беларуси Группа страницы Яков Кедми (15 900 членов)

Администрация: 2 человек из Беларуси

Инстаграм Евгения Сатановского (63 700 – Подписчиков)



© Скриншот



Существует еще один профиль Евгения Сатановского в Инстаграме, но он не проявляет активности с 2018 года, зато материалами сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru активно делится страница Сатановского в Твиттере (16 400 последователей). Официальным способом связи с администрацией этой страницы в Твиттере является – сайт inforuss.info:

© Скриншот

Материалы сайтов lentaruss.ru, inforuss.info и smiruss.ru распространяют:Поддельная страница главы МИДа России Сергея Лаврова(5199 отметок Нравится и 5855 подписчиков)Поддельная страница российского журналиста в Facebook Евгения Попова (телеведущий канала "Россия 1")(7755 отметок Нравится и 8110 Подписчиков)



Администрация: Двое человек из Беларуси

Поддельная страница Сергея Михеева, политолога из России

(12 690 – отметок Нравится и 14 952 подписчиков)

© Скриншот

Страница сайта info-health.info в Facebook(Сайт о тематике здоровья распространяет дезинформацию)(15 458 отметок Нравится и 16 146 Подписчиков)



Администрация: Один человек из Беларуси

5) Все страницы в Facebook объединяет то, что они управляются из Беларуси, хотя большинство сайтов зарегистрировано на гражданку Российской Федерации – Mariya Schipkova (Мария Щипкова). Ее контактный номер телефона начинается с префикса +7 (телефонный код России). По данным системы интернет-сервиса российской компании reg.ru (ОО “Регистратор доменных имён РЕГ.РУ), сайты inforuss.info, bestnevvs.info, nevvstime.com и info-health.info (адрес регистрации info-health.info - улица Ленина 15, Москва) зарегистрированы на Mariya Schipkova. Сайты smiruss.ru, lentaruss.ru – зарегистрированы на частное лицо пожелавшее остаться неизвестным. Сайты smiruss.ru, lentaruss.ru, inforuss.info, bestnevvs.info используют один и тот же шаблон для публикации материалов на своих порталах.

Результаты проверки домена inforuss.info