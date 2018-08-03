Как просто рассчитать зарплату со следующего года

"Реформа принята, а теперь наша главная цель - объяснить предстоящие изменения и ответить на вопросы людей. Мы стремимся к тому, чтобы было легко узнать и проверить, как изменится доход людей с 2019 года. Мы создали калькулятор, позволяющий не только точно и индивидуально вычислить доход, учитывая выбор способа накопления пенсии, но и увидеть преимущество снижения налогов в трёхлетней перспективе", - сказал министр финансов Вилюс Шапока.

Калькулятор доходов можно найти здесь.

Подробнее о налоговых изменениях – здесь.

Важная дополнительная информация об использовании электронной таблицы

Калькулятор доходов можно применить только к доходам, связанным с трудовыми отношениями.

Расчёт взносов социального страхования работодателя и работника и налога на доходы физических лиц, оценка высшего уровня "Содры" и прогрессивного подоходного налога, производится с допущением, что ежемесячный доход распределяется равномерно в течение года.

Рассчитывая размер взносов социального страхования работодателя, при оценке нижнего уровня "Содры" предполагается, что человек старше 24 лет, работает на одной работе, не получает пенсии по старости, нетрудоспособности, социальной помощи, инвалидности или социальной помощи по старости, родительских пособий и не имеет уровня трудоспособности в пределах от 0 до 55%.

Рассчитывая размер взносов социального страхования работодателя, при оценке взносов в гарантийный фонд и фонд выплат долгосрочной занятости, предполагается, что местом работы индивида не является бюджетное учреждение, Банк Литвы, политическая партия, профсоюз, религиозная община и объединение.