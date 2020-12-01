Фотограф рассказал, что оставил на крыше гостиницы Grand Hotel Kempinski фотоаппарат, который был запрограммирован делать снимки каждую минуту, немало времени на крыше провел и сам Репшис.

"Раньше я ежегодно фотографировал елки, а в этом году решил запечатлеть процесс установки елки. Авторы проекта помогли своим сотрудничеством. Получилось интересное видео – я не ожидал, что елка получится такой живой", – удивлялся фотограф.

Он начал работу 24 ноября с 7 ч. Все время установки елки Репшис защищал фотоаппарат от непогоды и старался зафиксировать весь процесс.

"На прошлой неделе часто шли дожди, было ветрено, поэтому часто приходилось ездить и проверять - все ли в порядке. В день зажжения огней я также дежурил у фотоаппарата. Если бы не поехал, то такого финала не было бы, ведь шел снег, дул ветер, ничего не было видно", – сказал он.

Фотограф заметил, что сегодня есть масса способов полюбоваться елкой на расстоянии с разного ракурса и даже с высоты птичьего полета.

"Когда я увидел заторы около елки, понял, что в этом году не стоит ходить на зажжение огней. Можно приехать в 3–4 ч. ночи, когда никого нет. Не надо ехать и сразу после работы. Елка красивая, на нее стоит посмотреть, но надо не забывать, что сейчас карантин – время опасное, поэтому лучше быть дома в безопасности. Сегодня есть много способов увидеть елку на расстоянии", – советует фотограф.