Фотограф рассказал, что оставил на крыше гостиницы Grand Hotel Kempinski фотоаппарат, который был запрограммирован делать снимки каждую минуту, немало времени на крыше провел и сам Репшис.
"Раньше я ежегодно фотографировал елки, а в этом году решил запечатлеть процесс установки елки. Авторы проекта помогли своим сотрудничеством. Получилось интересное видео – я не ожидал, что елка получится такой живой", – удивлялся фотограф.
Он начал работу 24 ноября с 7 ч. Все время установки елки Репшис защищал фотоаппарат от непогоды и старался зафиксировать весь процесс.
"На прошлой неделе часто шли дожди, было ветрено, поэтому часто приходилось ездить и проверять - все ли в порядке. В день зажжения огней я также дежурил у фотоаппарата. Если бы не поехал, то такого финала не было бы, ведь шел снег, дул ветер, ничего не было видно", – сказал он.
Фотограф заметил, что сегодня есть масса способов полюбоваться елкой на расстоянии с разного ракурса и даже с высоты птичьего полета.
"Когда я увидел заторы около елки, понял, что в этом году не стоит ходить на зажжение огней. Можно приехать в 3–4 ч. ночи, когда никого нет. Не надо ехать и сразу после работы. Елка красивая, на нее стоит посмотреть, но надо не забывать, что сейчас карантин – время опасное, поэтому лучше быть дома в безопасности. Сегодня есть много способов увидеть елку на расстоянии", – советует фотограф.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Минздрав предлагает запретить собираться группами больше 2 человек (2)
Министерство здравоохранения Литвы предлагает...
Эксперт: возможно в Литве был достигнут пик роста заболеваний, но надо следить за ситуацией призывают ввести ограничения первого карантина (15)
Распространение коронавируса в Литве замедлилось. Об...
Литовская компания предложила платить зарплату каждый день (15)
Агентство временного трудоустройства Biuro предложило...
Белорусская антиядерная кампания выступила с заявлением о ЧП на БелАЭС: что случилось? (29)
Появилась информации об очередном возможном ЧП на...
Где в Литве и за какие деньги можно сдать тест на коронавирус (52)
Регистрация в мобильный пункт и тестирование на...