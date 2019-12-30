На некоторых перекрестках с такими табличками установлены светофоры нового образца с дополнительным сектором поворота направо, на других просто не останется таблички.
Несмотря на то, что муниципалитеты делают все возможное, чтобы снять таблички до 1 января, полиция не исключает, что где-то такие металлические таблички останутся и в первый день нового года.
В таких случаях водителей призывают не теряться, а руководствоваться Правилами дорожного движения (ПДД). Согласно ПДД, правило, разрешавшее поворачивать направо на красный свет, где были такие таблички, с 1 января не действует.
Иными словами, даже в тех случаях, когда с 1 января водители увидят такие таблички, им надо ждать, когда загорится зеленый свет, и тогда поворачивать направо.
Если водитель нарушит правило, то ему грозит штраф за то, что он пересекает перекресток на красный свет. Кроме того, за такое нарушение водитель может лишиться прав на 1-6 месяцев.
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