На некоторых перекрестках с такими табличками установлены светофоры нового образца с дополнительным сектором поворота направо, на других просто не останется таблички.

Несмотря на то, что муниципалитеты делают все возможное, чтобы снять таблички до 1 января, полиция не исключает, что где-то такие металлические таблички останутся и в первый день нового года.

В таких случаях водителей призывают не теряться, а руководствоваться Правилами дорожного движения (ПДД). Согласно ПДД, правило, разрешавшее поворачивать направо на красный свет, где были такие таблички, с 1 января не действует.

Иными словами, даже в тех случаях, когда с 1 января водители увидят такие таблички, им надо ждать, когда загорится зеленый свет, и тогда поворачивать направо.

Если водитель нарушит правило, то ему грозит штраф за то, что он пересекает перекресток на красный свет. Кроме того, за такое нарушение водитель может лишиться прав на 1-6 месяцев.