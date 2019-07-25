Как поросшие "кустами" территории сделать прибыльным лесом

В рамках этой программы заявки будут принимать до 30 августа 2019 года. В правилах есть изменения: не поддерживают оборудование и обновление рекреационной инфраструктуры в лесу для общественных нужд и увеличена компенсация за каждый гектар посадок молодого леса.

На эту сферу выделено 1,89 млн. помощи из Европейского фонда для развития села и госбюджета.

Находящийся в Аникщяй кооператив Miško žemė, объединяющий около 10 владельцев леса, уже не первый год пользуется помощью в рамках "Инвестиций, способствующих повышению устойчивости лесных экосистем и ценности в плане охраны окружающей среды". Они используют полученные средства для выращивания молодых лесов до 20 лет.

По словам главы кооператива Гедиминаса Квиклиса, простому человеку кажется, что это всего лишь кусты, а лесники знают, как из таких "кустов" вырастить лес. Если, например, формируют березняк, убирают другие неподходящие растения: малину, лещину, иву и даже другие неподходящие деревья. Кроме того, формируют и густоту будущего леса, если лес формируют, повышается его устойчивость. Срезанные деревья и другие растения оставляют в лесу в виде удобрения.

Благодаря вышеупомянутой программе, кооператив привел в порядок 10 га молодого леса.

"Такие работы по уничтожению ненужных растений не дают никакой экономической пользы, но они необходимы, без них лес не вырастить. Поэтому нам очень нужна европейская помощь. Она идет на зарплаты. Сам лес мы сеем сами", – сказал Квиклис.



Эти средства можно получить также на формирование леса, на восстановление или поддержание необходимых для редких видов растений и животных мест их произрастания и обитания, а также на реконструкцию неместных видов деревьев (если они превалируют) в местные, внутренние проекты озеленения лесной земли.

Помощь на выращивание молодых лесов (до 20 лет) выделяется в виде однократной компенсации за каждый гектар. Сейчас это 253 евро (было – 197 евро).

За время осуществления программы на один и тот же участок эту помощь выделяют не больше двух раз (второй раз не раньше чем через 3 года после первого).

За помощью могут обращаться владельцы как частных, так и государственных лесов, работающие в сельской местности.

Лес должен принадлежать владельцу не меньше 10 лет до дня подачи заявки.

Помощь проекту не может превышать 50 000 евро.

На эти деньги финансируют реально запланированные, необходимые для осуществления проекта расходы, не превышающие средние цены на рынке. С детальным списком всех финансируемых расходов можно познакомиться в правилах.

Важно знать, что заявку подают, заполняя электронную форму Министерства сельского хозяйства, на сайте https://zumis.lt. В другой форме заявки не принимаются, за исключением случаев, когда подать заявку иначе невозможно из-за поломки системы в последний день приема. Заявку надо подать не позже чем до 12 ч. последнего дня.

Как выбирают проекты?

Отборочные баллы дают заявкам в соответствии с установленными критериями. Обязательное количество баллов – 30. Если при оценке выясняется, что проект не набрал 30 баллов, то заявку отклоняют. Максимальная сумма баллов – 100. Если заявку подает частный владелец леса или кооператив – дают 25 баллов. Если в проекте на участке до 0,5 га планируют заменить неместные виды на местные – 10 баллов.

Когда подают заявку на сохранение или поддержание мест произрастания редких растений в лесу – 20 баллов. Если проект касается сохранения или поддержания мест произрастания редких растений не только в лесу – 10 баллов.

Если подана заявка на выращивание молодого леса: если проект касается только молодого леса – 20 баллов, если не только – 10 баллов.

Членам ассоциаций и кооперативов добавляют по 5 баллов. 5 баллов дают и в том случае, если лес, в который инвестируют, сертифицируют по международной системе.

Если заявки получили одинаковое количество баллов, а денег на обе не хватает, включается механизм дополнительной оценки по рейтингу заявителей: по тому, не получал ли заявитель средства помощи из фондов ЕС по программе на 2007–2013 гг; и по меньшей сумме заявки.