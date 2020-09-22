Его фотография после протестов 9 августа облетела весь Интернет. Евгения называли первым погибшим во время белорусских протестов. Это тот случай, когда ошибочная информация не вызывает негативную реакцию.

Позже выяснилось, что он жив, переехал в Литву и находится здесь в статусе политического беженца.