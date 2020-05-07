Как подготовиться к визиту к дедушкам и бабушкам: тестирование - не выход

"На сегодняшний день пожилых людей, нуждающихся в помощи, посещают социальные работники. Социальных работников проверяют на коронавирус. Но есть люди со спецпотребностями, за которыми присматривают их близкие.

Сегодняшние рекомендации не навещать таких людей плохи тем, что и ходить к таким людям плохо и не ходить плохо, однако хотя бы раз в неделю близкие должны их навещать. Не планируется ли в будущем хотя бы раз в две недели проверять таких людей", – спросила социал-демократ Раминта Поповене у министра.

Министр сказал, что тестирование эти проблему никак не решит.

"Человек может заболеть, в первые дни он не ощущает никаких симптомов, результаты анализа могут еще не показать болезнь, а он уже может представлять опасность для человека, которого навещает. Проверяют, как вы заметили, в первую очередь работников в сфере ухода, в спецучреждениях по паллиативному уходу. А близкие и без тестирования могут соблюдать меры предосторожности, которые помогут защититься от заражения", – сказал Верига.

Министр также был удивлен позицией, которой придерживаются близкие людей, будто им безопаснее в отделении паллиативного ухода, чем дома.

"Иногда складывается такое впечатление, что человека хотят отдать в такое отделение, потому что ему там якобы будет безопаснее, чем дома. Но ведь надо иметь в виду, что персонал таких отделений каждый день уходит домой. Эти люди контактируют с другими . Надо понимать, что существует такой риск", – сказал министр.

Он заметил, что нет требований к средствам защиты для близких.

"Надо понимать, что члены семьи не могут ходить в полном оснащении, даже не смогут его надеть, как следует. Нужна маска, щиток, перчатки, надо дезинфицировать руки", - перечислял Верига.

По словам министра, это те же требования, что и в случае с волонтерами, доставлявшими продукты на дом.