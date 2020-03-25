Как пережить пандемию: британский психолог родом из Литвы рассказал, как побороть стресс и избежать паники

О том, как не сойти с ума в период пандемии, Delfi рассказал выходец из Литвы, член Британской ассоциации психологов Игорь Евланов. Сегодня он работает в Эдинбурге, специализируясь на помощи людям с ограниченными возможностями.

- Вслед за пандемией коронавируса Европу захлестнула волна паники. Люди сметают с прилавков продукты, создают искусственный дефицит. Чем это можно объяснить?

- С научной точки мы говорим о возможности контролировать обстоятельства происходящего и постепенно приобретаемого убеждения о том, что мы не можем властвовать над ситуацией, то есть начинаем испытывать беспомощность. Иными словам, чем больше у человека конроля над происходящим, тем он более стрессоустойчив и может спокойно реагировать на те или иные ситуации.

Прямая противоположность этому качеству или явлению – беспомощность. Беспомощность в данном контексте это убежденность в том, что человек никак не может повлиять на происходящее и то, что его жизнь определяют такие факторы, как удача, случайность, судьба и прочая. Отсюда произрастают депрессии, повышенная тревожность и панические атаки. Беспомощность рождает панику, которая отражается на поведении человека по-разному.

В этом случае беспомощность вызывают не сами по себе неприятные события, а опыт неконтролируемости этих событий.

Иными словам, чем больше у человека конроля над происходящим, тем он более стрессоустойчив и может спокойно реагировать на те или иные ситуации.

Игорь Евланов

- Иными словами, у нас серьезные проблемы с самодисциплиной?

- Сегодня мы видим, что есть критическая масса, то есть существенная доля людей, скупающих огромное количество товаров и не только. Люди сходят с ума, поскольку лишены контроля над происходящим. Чувство беспомощности доминирует и усугубляет ситуацию. Проблема в том, что эти очаги паники идут волнами. Проще говоря, дурной пример заразителен. Первая волна людей сметает продукты, у остальных, то есть более стрессоустойчивых, закрадываются сомнения, они начинают поддаваться и копировать действия первых. Чтобы избежать дальнейшего развития этих негативных явлений, которые идут по нарастающей, власти и ответственные службы должны транслировать четкий месседж: пандемия – не приговор. Следуйте указаниям специалистов, слушайте рекомендации экспертов и воспитывайте в себе чувство самоконтроля и внутренней дисциплины, так как от этого зависят скорость и успех в борьбе с распространением Covid-19.

- Есть ли какие-то особенные психологические практики, помогающие побороть эмоциональный надрыв и депрессию в контексте сегодняшней ситуации?

- Безусловно, вспышка SARS-CoV-2 – он же Covid-19, он же коронавирус – может изрядно потрепать нервы. Беспокойство и чувство страха из-за распространения болезни могут подавлять вас как личность и вызывать сильные эмоции – как у взрослых, так и у детей. Вопрос о том, почему люди по-разному реагируют на общую проблему и как справиться с негативом, очень актуален.

Исходя из наблюдений, реакция людей на стрессовые ситуации различна. То, как вы реагируете на вспышку коронавируса, может зависеть от вашего прошлого, культурных особенностей, личных качеств и окружения, в котором вы находитесь. На вопрос о том, как попытаться справиться с этой ситуацией, отвечу так: проявите заботу к себе, к своей семье, близким людям, друзьям и тем, кто нуждается в помощи в целом. Помогая превозмочь трудности другим, вы автоматически укрепляете себя, свой дух, свое моральное самочувствие и вносите свой вклад в стабилизацию общества.

Не забывайте делать перерывы между просмотром новостей в прессе и в социальных сетях. Бесконечные потоки информации не улучшают ситуацию, а, напротив, расстраивают и подавляют. Дозируйте информационные потоки. Также необходимо беречь свое тело: медитируйте, освойте базовые техники йоги, старайтесь есть здоровую и сбалансированную пищу, занимайтесь физическими упражнениями, дыхательными практиками, избегайте наркотиков и откажитесь от чрезмерного употребления алкоголя. Укрепляя дух, вы укрепляете тело. Укрепляя свое тело, вы воспитываете твердость духа.

Кроме этого, важно найти время для того, чтобы расслабиться и отключить мозг. Попробуйте заняться делами, которые вам нравятся. Не стесняйтесь говорить с людьми, которым вы доверяете, о своих переживаниях и проблемах, говорите о том, как себя чувствуете, высказывайтесь о том, что вас волнует.

Если же стресс взял над вами верх и вы понимаете, что он серьезно мешает ваше повседневной деятельности на протяжении нескольких дней подряд, не стесняйтесь обращаться за помощью к врачам и психологам.

- Говорить легко, но как совладать с ежедневным потоком негативной информации, когда она повсюду?

- Необходимо понять и осознать реальные риски от этого заболевания для вас лично и людей, которые вам дороги. У страха глаза велики, но трезвая оценка происходящего уменьшает боязни. Следите за информацией из надежных источников и дозируйте ее количество. Соблюдайте рекомендации экспертов и сохраняйте объективность. Чтобы не поддаться панике и не лишиться рассудка, ответьте себе на несколько вопросов. Во-первых, почему вокруг столько шума? Во-вторых, что представляет собой этот вирус и насколько он опасен лично для вас? В-третьих, какие меры помогают противодействовать этому вирусу? И в-четвертых, чем обусловлен карантин? Как только человек подумает и спокойно ответит себе на эти вопросы, масштабы паники существенно сократятся. Депрессия уменьшится или спадет, так как ты будешь осознавать ситуацию и нужда накручивать себя от незнания и непонимания должна отпасть.

- Как не поддаться панике и настроиться на позитивный лад, постоянно сидя дома?

- Если у вас за спиной есть нужные знания, о которых мы упомянули раньше, у вас будет четко сформированное мнение о происходящем, которое в том числе объяснит и потребность оставаться дома. Сфокусируйтесь на том, что это отличная возможность для того, чтобы заняться тем, до чего у вас раньше не доходили руки. Займитесь собой, займитесь любимыми и близкими людьми, сосредоточьтесь на своем здоровье и хобби. Это было бы самым простым решением в данной, безусловно, непростой ситуации. Можно пошутить и сказать: расслабьтесь и наслаждайтесь происходящим, поскольку иных альтернатив не так уж и много.

Действенность и необходимость временного карантина объясняется двумя факторами. Прежде всего, нужно уменьшить число заражений, чтобы не перегружать систему здравоохранения, ресурсы которой, независимо от страны, - ограничены. Во-вторых, это можно оправдать простой математикой. Отказавшись от карантина, один условный зараженный в течение 30 дней может инфицировать свыше 400 человек. Карантин поможет снизить эту цифру до 15 человек и меньше. Если мы ограничим передвижение, мы сократим число потенциальных больных. Мы должны выиграть время у вируса, пока человечество не разработает более или менее действенный метод лечения и вакцину. Карантин – это история про то, как выиграть время.

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- Оправдывает ли себя политика умалчивания некоторых аспектов, чтобы лишний раз не тревожить и без того напуганных людей? Возможно, иногда следует умолчать о числе инфицированных, смертях или же лучше всестороннее информирование?

- Давайте рассуждать логически. Когда мы видим исчерпывающую статистику и карты распространения вируса, мы можем трезво оценить ситуацию и отказаться от условной поездки в тот город, где большое число больных. Информация должна поступать своевременно – ее нельзя скрывать, так как это будет порождать еще больше вопросов и неопределенность, а неопределенность пугает и как раз и провоцирует панику.

С другой стороны, перенасыщение информацией и информационная пандемия наносит не меньше вреда, чем пандемия коронавируса. Информация должна быть четкой, прямой, холодной и структурированной – она не должна поступать по десять раз на дню. Множество людей и так находится в состоянии стресса, поэтому не нужно дополнительно подсаживать их на новостной, в плохом смысле этого слова, крючок. Каждая страна и средства массовой информации должны выработать оптимальный алгоритм подачи информации. Предположим, один или два раза в день. Тогда у нас будет возможность отвлечься, заняться другими делами, сосредоточиться на себе, на работе, на близких, на любых других вещах. В противном случае мы будем сидеть на иголках и лишний раз нервничать, а нервы и панические атаки, как известно, ухудшают иммунную систему. Не нужно транслировать сообщения о количестве смертей и инфицированных ежечасно.

- Глядя на европейские страны и азиатские Японию, Китай, Южную Корею, Тайвань, Сингапур, нужно признать, что реакция на распространение коронавируса различна. Можно ли говорить, что есть нации и государства более предрасположенные к панике, а другие, в частности – обозначенные азиатские, более устойчивы, спокойнее и ответственнее. Влияет ли на это менталитет и уклад?

- На мой взгляд, скорее, да, чем нет. О различных реакциях и элементах паники хорошо говорят обращения национальных лидеров. Например, президент Франции Эмманюэль Макрон сравнил эту пандемию с «испанкой», которая унесла свыше 50 млн жизней. (В действительности Макрон сказал, что Франция "переживает самый серьезный санитарный кризис за столетие", не упомянув термин "испанка" - Прим. Ред.) Адекватно ли это сравнение? Разумно ли обращаться к нации с такими словами, когда люди и без того напуганы? Говорит ли это об ответственности властей? Свидетельствует ли это о подготовленности правительства к этому вызову? Я считаю, что нет. Это больше говорит о том, что проблемы в головах, проблемы наверху.

Большинство лидеров говорят о кризисе, но никто не поясняет, о каком кризисе идет речь. Речь идет об экономическом кризисе, а карантин – это профилактическая мера. Строгое активное профилактическое решение. Я бы сказал так, чем меньше страна готова к происходящему, чем меньше ее люди будут трезво осознавать действительность, тем больше мы будем видеть паники.