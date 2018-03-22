В такую ситуацию попал клайпедчанин Гедиминас Жалис. В письме редакции DELFI он рассказал, что в середине ноября ему был назначен штраф в размере 35 евро за превышение скорости. В конце месяца он заплатил штраф:

"Но 31 января 2018 г. я получил сообщение от работодателя, что меня ищут приставы. В тот же день я заметил, что у меня на счету отрицательный баланс, у меня на счету было всего 30 евро, на счету было -20 евро (сняли 53,78 евро)".

В тот же день он связался с приставами и узнал, что долг за неоплаченный штраф, назначенный Дорожной полицией.

"Я поехал в полицию, мне дали выписку, что за превышение скорости я заплатил всего 29 евро, поэтому долг 6 евро, а я переводил 35 евро. Я звоню в ГНИ. Консультант информирует меня, что при оплате не был указан код, поэтому деньги не засчитали как штраф.

Оказывается, ГНИ забрала 6 евро как налог на землю, а 29 евро - как штраф. Я объяснил, что за землю я платил отдельно. Консультант информировала меня, что задолженность аннулируют.

Прошла неделя, еще одна, я надеюсь, что все позади, что приставы вернут 53,78 евро, но ничего подобного. Еду в ГНИ, ситуация та же, неверно указам код (хотя в счете он указан), долг аннулирован, а что касается действий пристава, они ничем не могут помочь, одним словом, сам виноват", – рассказал Жалис.

Он сказал, что так и не понял, почему заплатив штраф, он все равно остался в долгу.

"Я говорил со знакомыми, неофициально говорят о тайном соглашении между ГНИ и приставами, чтобы все задолженности сразу передавали приставам, о задолженности должника даже не информируют", – сказал мужчина.

Однако представитель ГНИ Джюгинта Балчюнене сказала, что никакого криминала тут нет.

"Поскольку житель не указал, за что делает перевод, то есть не указал код административного штрафа (ROIK), ГНИ не могла идентифицировать платеж.

Когда он платил штраф, он был должен 6 евро налога за землю, поэтому из 35 евро погасили эту задолженность, а оставшиеся 29 засчитали как переплату. Когда истек срок оплаты штрафа, за счет 29 евро погасили часть штрафа", – указала она.

По ее словам, жители при оплате штрафов должны указывать коды, а если их нет – номер процессуальных документов. Якобы вся система автоматизирована, поэтому только по этим данным можно сделать правильный перевод.

"Несмотря на то, что потом отдельным переводом мужчина заплатил и 6 евро налога на землю, это ситуацию не изменило, т.е. ГНИ не могла по коду ROIK автоматически идентифицировать оплату штрафа, она информировала жителя о задолженности, а когда никаких действий с его стороны не последовало, обратилась к приставам. Когда житель позвонил по номеру 1882 (все звонки записывают), ГНИ решила этот вопрос и передала приставу решение об аннулировании задолженности.

Поскольку пристав уже взыскал долг, сняв деньги со счета, ГНИ обратилась к нему, чтобы деньги мужчине вернули. Приносим извинения за доставленные беспокойства", – сказала Балчюнене.