Как найти ту самую "Точку" на карте Литвы, которая ведет в Европу?

Творческое пространство для молодежи, где собираются музыканты, поэты, художники, фотографы, перформеры, ролевики, тусовщики, спортсмены, танцоры, геймеры, йоги, сыроеды, клоуны и в принципе все, кому хочется интересно и активно проводить время без алкоголя, наркотиков и сигарет. Именно так описывает свое "детище" его вдохновитель Алексей Уразов, родившийся в Нововоронеже и в детстве с родителями переехавший в город Висагинас, тогда еще Литовской ССР.

В дверях разукрашенного яркими рисунками пристроя к дому советской планировки нас встречает приветливая и гостеприимная девушка с окрашенными в зеленый волосами. Это Года Легейките, так называемый "обитатель" "Точки". То есть, человек, имеющий ключи от резиденции и координирующий какой-либо проект. Помимо "обитателей" все посетители этого нетипичного для постсоветских провинциальных городов места делятся на "гостей" и "туристов". Во главе условной иерархии стоит руководитель Алексей.

Пока мы поднимаемся на второй этаж, Года проводит небольшую импровизированную экскурсию, рассказывая на русском о рисунках и творениях на стенах лестничной площадки. При необходимости она может перейти на литовский и английский. "Мы хотим развивать всех художников, которые только еще начинают привыкать и все делать. Эти стены - это пространство, которое мы предоставляем для молодежи, у которой есть свои идеи по наполнению их определенным контентом. Вот, например, выставка, которую нам привезла девушка по имени Юстина из Вильнюса. Она привезла ее, и у нас было прям открытие и все такое. И теперь ее работы тоже на какое-то время повесили. Вот эти все стены тоже разукрашивали в свободном стиле наши гости, которые приходили к нам. На самом деле у нас есть главная идея того, чтобы дать людям понять, что они могут делать, насколько у них есть сила творить, сила свободно выражать все свои мысли. Каждая картина - это просто кусочек нас", - не скрывая улыбки рассказывает Года.

От "Молодежного центра, которого нет" к "Точке"

"Точка" берет свой отсчет с 2013 года. Именно тогда родилась идея этого проекта, название и концепция которого стали результатом мозгового штурма самого Алексея, его друга и его бывшей супруги. "Началось все с того, что у нас был клуб ролевых игр. У нас было много места. Это было старое помещение в Доме детского творчества, в котором было много пустых стен. И кто-то из ребят предложил арт-субботу: давайте в субботу соберемся и порисуем. И мы просто начали рисовать на стенах. Что попало и где попало. Рисовать, красить перила, вешать какие-то тряпочки. В общем нам было очень хорошо. Мы сделали где-то 4 арт-субботы и они были супер-популярными. Даже группа "Тимохи" заезжала к нам в гости с концертниками. И в какой-то момент мы поняли, что мы хотим уже перейти в некий бренд. И 2 моих товарища, - одна из которых моя бывшая жена, - с разных сторон накидали много идей. В итоге один предложил "Точку", а другая - арт-резиденцию. Так и появилась арт-резиденция "Точка", - вспоминает Алексей.

Какой-то период ребята называли себя "Молодежный центр, которого нет". Такое необычное название связано с тяжелой историей расставания с Домом детского творчества, когда "Точке" пришлось покинуть занимаемое помещение. По словам Алексея, в архивах Фэйсбука по-прежнему можно встретить их посты от имени "Молодежного центра". И только в 2016 году арт-резиденция обрела свой "новый дом", в котором располагается и по сей день - 5-этажный пристрой к многоквартирному дому на ул. Седулинос,18.

Каждый этаж "Точки" - это определенное тематическое пространство. На втором этаже проходят основные мероприятия, собрания, воркшопы, знакомства людей друг с другом, настольные игры. Здесь же импровизированная сцена для различных представлений и квартирников. Этажами выше находятся, музыкальная студия, мастерская самого Алексея, костюмерка, travel комната, в которой иногда обретают ночлег нередкие туристы и путешественники, помещение, в котором выжигают с помощью лазера различные сувениры и делают модели оружия для игры Fall Out, и где хранятся множество книг и виниловых пластинок, а также склад, в котором каждый сможет подобрать условные комплектующие для своего будущего творческого результата.

При этом концепция "Точки", ее внешнего облика и тематики этажей не находится в статике, а постоянно меняется и совершенствуется. Во многом это происходит из-за постоянной ротации участников резиденции. Молодежь, как и во многих российских провинциальных городах, зачастую покидает Висагинас и уезжает учиться в другие города и страны. Кто-то из них потом приезжает с новыми идеями и проектами, а кто-то - нет. Им на смену приходит новое подрастающее поколение. Единственным нерушимым и базовым принципом "Точки" за всю историю существования является то, что это территория без алкоголя, наркотиков, сигарет и вэйпа.

Urban legend Висагинаса

На мой вопрос о корреляции создания "Точки" с закрытием в 2009 году Игналинской АЭС, Алексей отвечает, что если и есть какая-то взаимосвязь между этими двумя событиями, то самая минимальная. Скорее всего арт-резиденция стала центром притяжения людей, которым скучно и не хватает экшена в маленьком провинциальном городке.

"Если вы поговорите с людьми, многие скажут "нам мало в городе экшена, нам скучно". И здесь как бы понятно, что тебе никто не организует веселье. Дом творчества работает для детей, культурный центр для неких национальных меньшинств, национальных танцев и песен. И собственно все. Поэтому если ты хочешь что-то интересное, делай это сам. И тогда, на почве вот этого "сделай себе сам интересно" мы стали здесь собираться. Здесь также музыканты с нами собираются и репетируют. Здесь хорошо развита самодеятельность", - объясняет он.

В "Точке" нет запретных тем для разговора. Здесь могут обсуждать абсолютно разные вещи - от ЛГБТ до политики, от уважения к родителям до типичных проблем подростков переходного возраста. При этом "обитатели" и "гости" "Точки" остаются аполитичными и независимыми.

За такое свободолюбие некоторые местные жители относятся к арт-резиденции с непониманием и недоверием. Однако Алексей верит в то, что со временем этот стереотип, присущий многим провинциальным людям с советским мышлением, будет сломлен и Висагинас станет полностью европейским городом.

"Этот стереотип постепенно тает. Он тает даже очень быстро. Потому что мы много участвуем в различных городских мероприятиях и акциях. Мы были при Доме творчества. Мы часто визуально яркие и ходим на Масленицы и прочие мероприятия. Но при этом обыватели больше подходят и спрашивают, а что у вас там внутри. И местные выходящие из "Точки"отвечают, мы там музыкой занимаемся. Другие говорят, мы тут в настольные игры играем. Третьи говорят, мы тут общаемся. И тогда у них возникает вопрос, то есть, почему такие вроде веселые счастливые, а не угрюмые, выходят отсюда. И мы понемногу разбиваем вот этот вот комок неприязни.

Ну особенно несколько раз мы здесь поднимали тему ЛГБТ. Это конечно остро для Висагинаса. Поэтому мы стараемся здесь очень-очень мягко об этом говорить. Но при этом мы являемся sex space, то есть, если кто-то чувствует себя здесь безопаснее, здесь он может абсолютно чувствовать себя хорошо. Мы считаем, что все равно Висагинас должен прийти рано или поздно в Европу. В Европе такие места есть. Много и sex space, и пространств для открытого творчества. И они всегда наверно будут не нравится советским людям, потому что бесконтрольны. Мы не политические, мы не религиозные, мы никак не связаны с самоуправлением кроме того, что они подписали бумаги на 5 лет, что мы будем платить за это здание", - рассуждает руководитель "Точки".

На сегодняшний день "Точка" объединяет под сотню молодых людей, из которых около 30-40 человек являются частыми посетителями этого места, а остальные - заходят изредка в гости. Из них есть активные и пассивные участники. Первые - это те, кто уже реализуют какой бы то ни было проект, вторые - только ищут себя.

В основном молодежь узнает об этом месте с помощью "сарафанного радио", которое очень хорошо работает в подобных населенных пунктах. И это неудивительно - не зря ведь сами участники резиденции характеризуют свое место громким эпитетом "urban legend": "Мы такая urban legend здесь. То есть это легенда, о которой люди говорят".

Сам Алексей с юмором описывает типичный процесс появления новых участников в "Точке". "Он заходит и какое-то время сидит на втором этаже, ну например, в телефоне. Или сидит в телефоне. Иногда он сидит в телефоне. Общается с другими, играет в какие-то настольные игры периодически, но потом его может зацепить какой-то проект - VISAGAWOOD (пародия на HOLLYWOOD), музыка (у нас есть студия), настольные игры, рисование, свой собственный проект. С этого момента он становится так называемым "обитателем". Находим ему какую-то занятость и мы помогаем этому человеку его проект тянуть. Важно, что человек имеет возможность здесь что-то создавать и он становится "обитателем", - говорит он.

Пространство для "потерянных детей"

Создатели "Точки" считают, что социальной базой их проекта являются lost kids, или так называемые "потерянные дети". Это те, кто пока еще не нашел себя в этой жизни и кто не знает чем заниматься. При этом условным "ребенком" ты можешь быть и в 25, и в 30 лет.

Здесь все "дети", все, кто еще лишь только ищут себя в этой жизни. В этом вся уникальность проекта. Например, одному из посетителей резиденции, с которым нам удалось пообщаться, Дмитрию Марченко 31 год. И он ходит в "Точку", потому что ему нравится играть на гитаре.

"Здесь нужны те, кто не знает, что делать. Я не знаю, каким спортом хочу заниматься. Я не знаю, какой музыкой я хочу заниматься. То есть я ничего не знаю, ничего себе не представляю, я пойду на "Точку". Потому что там такие же, как я "потеряшки", и они друг другу помогают найтись. В этом и есть вся уникальность. Я этого не хотел. Я не думал об этом. У меня вообще не было столько понимания психологии на открытии "Точки". Я просто хотел рисовать на стенах (смеется). Сейчас у меня столько понимания человеческой сущности, потому что люди реально приходят, коммуницируют вместе, и они лечатся и как-то находятся без участия какого-то руководителя и посредника", - говорит Алексей Уразов.

Каждый участник "Точки" уникален по своему. Кто-то находит себя в музыке, кто-то в рисовании, кто-то в театре, кто-то в вырезании. Каких-то селебрити здесь нет. Также здесь не существует языкового барьера - молодежь общается между собой на разных языках: и на литовском, и на русском, и на английском, иногда даже на латышском.

Сами "обитатели" и "гости" считают, что их жизнь более насыщенна и интересна, нежели у сверстников, которые сюда не ходят. Одно только театральное представление VISAGAWOOD (абсурдное импровизационное шоу, когда ты выбираешь себе персонажа, которого в течение 5 минут презентуешь, а затем отвечаешь в этом образе на вопросы и реплики из зала), очевидцами которого нам удалось побывать, способно вызвать море положительных эмоций.

Бывали в истории "Точки" и не самые простые подростки. Так, например, Алексей рассказал про школьницу, которая у них пропускала уроки и про еще одну девочку, которая периодически "прикрывалась" "Точкой" перед родителями, а на самом деле находилась в каком-нибудь другом месте с друзьями.

Обе ситуации удалось быстро решить, поскольку в первом случае мама девочки сама была учителем в школе, а во втором - работала в полиции. После этого Алексей нередко шутит, что теперь он имеет друзей в полиции. Кроме того, перестали в "Точке" практиковать ночлег, как делали это раньше. Теперь это только в исключительных случаях (съемочная группа DELFI для более полного погружения в атмосферу заночевала в "Точке" с разрешения руководителя и "обитателей". - ред.).

"Я не хочу больше прикрывать молодежь. Были моменты, когда несколько раз мы оставляли здесь их ночевать. Но потом поняли, что это критически и плохо. Это был мой косяк. Ничего страшного не произошло, но я бы не хотел, чтобы они сюда приходили и пользовались этим местом как отсыпной вытрезвитель для подростков. Несколько раз это произошло. Было просто спущено с рук. 1 сентября, кстати. В основном больше мы этого не повторяли и не повторяем", - объясняет руководитель"Точки".

"Точке" необходима помощь

Как и у любой волонтерской организации, не нацеленной на извлечение прибыли, у "Точки" есть свои проблемы финансового плана. Резиденция в настоящее время арендует занимаемое здание у местного самоуправления. Договор подписан сроком на 5 лет. Причем помещение досталось Алексею и его соратникам практически бесплатно. Единственное - им нужно оплачивать коммунальные услуги. Сумма за это 5-этажное здание за год набегает приличная - около 4000 евро. А еще периодически приходят различные проверки. Пока, правда, они не выписывают штрафы за выявленные нарушения, и даже наоборот, помогают Алексею их устранить. Но никто не знает, что будет завтра.

Алексей Уразов

Пока что "Точка" справляется своими силами с оплатой коммунальных услуг. Собранных донатов и пожертвований от самих участников и условных "воспитанников" хватает вровень, чтобы оплачивать коммунальные услуги. Однако Алексей говорит, что если б они могли иметь какую-то финансовую "подушку", то у них бы появилась возможность проводить больше выездных мероприятий, благо идей хватает.

"Нам нужны только деньги за коммуналку. Все остальное мы сделаем сами. У нас специалистов хватает. По разным областям мы готовы всем заниматься. И как только мы сейчас выстроим эту финансовую структуру и сможем спокойно существовать, прикрытые некой "финансовой подушкой", в этот момент мы сможем делать выездные мероприятия. У нас есть куча идей, например, на мелкую архитектуру в городе, на восстановление тех детских площадок, которые здесь были в советское время, очень красивых таких, футуристичных.

Но для всего этого необходимо энергию вкладывать не в генерацию денег и постоянный поиск всяких сувениров там, выдумок и так далее, а классно было бы иметь уже некую фондовую поддержку, или там 2%-ную поддержку, не важно. Тогда мы бы спокойно жили и знали, что все дополнительные деньги мы с ребятами можем тратить, например, на мелкие архитектурные формы, перила для бабушек в подъездах. Нам не нужно разрешение самоуправления, мы готовы идти как "тимуровцы" и делать", - заявляет Алексей.

Местное самоуправление (мэрия) не чинит препятствий и не противодействует "Точке". Но и не оказывает какой-либо помощи. Поэтому каждый год для резиденции может стать последним, и именно вы можете помочь "Точке" жить и творить дальше. Связаться с "Точкой" можно тут: https://www.facebook.com/art.lab.point/

Материал подготовлен при поддержке Департамента национальных меньшинств при правительстве Литвы.