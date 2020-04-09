Как на Пасху будут выглядеть литовские города: дороги перекроют полицейские экипажи или бетонные блоки

Первый раз за всю историю Литвы на Пасху жители не смогут уехать из дома, им придется праздновать без родственников.

Правительство приняло решение, что в эти три дня – с 20 ч. 10 апреля до 20 ч. 13 апреля будет запрещено въезжать в города и другие населенные пункты тем, кто в них не живет или не владеет там недвижимостью. По словам мэра Паневежиса Ритиса Рачкаускаса, муниципалитет уже подготовил план по перекрытию дорог, ведущих в город.

Полицейские посты будут на въезде со стороны Пасвалиса, Шяуляй, Купишкиса, Вильнюса и Каунаса, Вельжиса и Бернатониса. Немало дорог будет перекрыто бетонными блоками и другими препятствиями.

Мэр Алитуса Нериюс Цесюлис в фейсбуке сообщил, что на Пасху въезд в город будет ограничен.

"Я не сомневаюсь, что в эти выходные мы вспомним всю свою жизнь. Чрезвычайное положение в Литве и в мире. Решения центральной власти. Вызовы для муниципалитетов. Как мы знаем, с 20 ч. в пятницу до 20 ч. в понедельник полиция будет ограничивать въезд в города во всей Литве. Сегодня с руководством Алитусской полиции обсудили, как это решение будет осуществлено", – писал мэр.

По его словам, будут оборудованы 4 полицейских поста: за Миклусенай, около кольца Симнас-Сейрияй, у кольца Нормандиёс-Нямуно-Друскининкай в первом Алитусе и в направлении Вильнюса - на ул. Улону у швейной фабрики Dainavа.

"Будут проверять только въезжающих в город, выезжающих проверять не будут. Полиция будет впускать только тех, кто едет по серьезным причинам - на похороны, из-за болезни, на работу. Во всех остальных случаях придется ехать назад", – писал Цесюлис.



По словам представителя Палангского комиссариата полиции Альгирдаса Будгинаса, полиция готова обеспечить выполнение нового требования правительства. Если в этом будет необходимость, полиции будут помогать пограничники, пожарные-спасатели, дружинники, военная полиция.

"Мощностей хватит. У въездов в город планируется непрерывное дежурство, установят дорожные знаки", – сказал он.

Будгинас сказал: "Мы просим жителей уважать закон и полицейских, не конфликтовать – мы все знаем, какой порядок действует в стране".