И хотя большинство каунасцев, кажется, искренне рады тому, что накануне Дня коронации Миндаугаса в городе будет открыт новый памятник, в общественном пространстве звучит критика. Больше всего говорят о том, что эту скульптуру не стоит отождествлять с символом государственности Витисом (Погоней).

Обозреватель портала DELFI каунасец Рамунас Богданас считает, что между скульптурой и геральдическим всадником столько же сходства, как между гимном Литвы и какой-либо другой известной песней.

"Формально, гимн - тоже песня. Но она особенная, – пишет Богданас. – Если мы начнем каждое изображение всадника называть Витисом, то в этом множестве растворится исключительность назначения Витиса, выражающаяся в демонстрации нашей государственности.

"Во-первых, это не Витис, а "Воин свободы", – сказал порталу Kas vyksta Kaune автор проекта Арунас Сакалаускас. Он с коллегой Стасисом Жиргулисом осматривал скульптуру и согласился прокомментировать критику. Одни из основных замечаний – молодое лицо всадника, всадник скачет не в ту сторону, украшения на коне не напоминают литовские орнаменты.

Правда, оба деятеля искусства не были склонны запрещать аудитории называть скульптуру Витисом. "Интерпретаций у Витиса, как символа, может быть множество, поэтому если человек хочет – пусть называет Витисом, хотя моей идеей было изобразить воина", – сказал Сакалаускас.

Однако обозреватель DELFI Богданас категорически отвергает версию возможности отождествления Витиса и каунасского памятника. По его мнению, суть Витиса кроется в славянском названии "Погоня". Позже на его основе была создана литовская версия названия "Витис" (женский вариант VytIs или "преследование", а из него мужская форма VYtis - "воин").

По словам Богданаса, Витис - "это мчащийся вперед с поднятым вверх мечом, прогоняющий врага всадник. Политкорректные современные интерпретаторы говорят, что он прогоняет врага с родной земли".

Устанавливаемая в Каунасе скульптура не изображает ни скачущего, ни мчащегося коня, этот конь стоймя стоит. Если хотите его назвать коротко, это будет не Витис (Погоня), а Стоян".

Отличается от скульптуры, предложенной для Лукишкской площади

Обозреватель DELFI Богданас обращает внимание и на другие особенности этого памятника. Во-первых, каунасский памятник напомнил ему всадника на коне в композиции мемориала князю Святославу Храброму в Киеве. Авторы монумента Святославу Храброму - работающие с 1999 года вместе украинские скульпторы Олесь Сидорук и Борис Крылов, которые являются авторами около 30 памятников в Украине.

Не всем известно,что недавно фамилии этих скульпторов стали упоминать рядом с фамилией Сакалаускаса. А на вопрос, кто же является автором скульптуры "Воин свободы", Сакалаускас то ли в шутку, то ли всерьез ответил, что украинцы назвали его руководителем проекта.

"Авторство совместное", – сказал он. А Богданас в интервью Крылова заметил утверждение, что Сакалаускас, находясь в Литве, помог с различными организационными вопросами, поэтому предполагает, что Сакалаускас в создании окончательной версии "Воина свободы" принимал лишь минимальное участие.

Сам Сакалаускас сказал, что это не первая его совместная с украинцами работа, а отливали ее в Украине, поскольку там хорошо развиты традиции и условия для отлива подобных скульптур. "В одиночку такой памятник не сделаешь, а там много людей помогает – одни глину лепят, другие форму делают. Скульптор - как архитектор – только ходит и указывает, как и что делать", – сказал он.

Однако изначально был указан один автор - Сакалаускас. Он подтвердил, что установленная в Каунасе скульптура отличается от той, которую представляли на конкурсе для Лукишкской площади. "Хотелось, чтобы она лучше вписывалась в окружение – сочетать с Каунасским замком, поэтому и время и тематика стали ближе к духу ВКЛ", – сказал автор. По словам Сакалаускаса, как меч, так и его ножны были воссозданы на основе данных археологических исследований на территории Каунасского замка.

Почему всадник скачет к замку

Сакалаускас не был склонен обсуждать орнаменты, которые якобы не слишком литовские. Историки тут наверное могли бы напомнить, что вовремя ВКЛ Литва была от Балтийского моря до Черного, поэтому литовскость тут надо рассматривать в более широком контексте.

На вопрос, почему воин такой молодой, Сакалаускас и Жиргулис, смеясь, спросили: "А вам кажется, что старики должны воевать?" По словам мужчин, воинами были молодые люди, обычно до 40 лет.

Еще одна актуальная тема - позиция скульптуры. Когда на нее смотришь, кажется что он скачет с поднятым мечом в сторону замка, а это уже больше напоминает нападение, а не защиту.

"Установку скульптуры определил чисто практический момент – освещение. Известно, что все обращенные на север скульптуры утрачивают часть своей привлекательности, быстрее обрастают лишайниками, а обращенные на юг – хорошо освещены, привлекательны, люди их любят. Это и определило ракурс скульптуры", – сказал Сакалаускас.

Памятник подорожал на 200 000 евро

Согласно имеющимся данным, скульптура и ее установка подорожали почти на 200 евро. eurų. Ранее Каунасская мэрия указывала стоимость в 472 000 евро, был собран "Фонд помощи Витиса" для сбора средств.

"Сообщалось, что мэрия выделила 500 000 евро на осуществление проекта, если собрать необходимые средства не удастся.

По последним данным, стоимость памятника не изменилась, но на пьедестал и работы потребуется еще около 200 000 евро. Вице-председатель фонда Вилюс Каваляускас сказал, что на данный момент собрали 220 000-240 000 евро. По его словам, с мэрией договаривались, что соберут хотя бы 206 000 евро.

"Денег уже достаточно", – сказал Каваляускас.

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