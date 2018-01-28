"К этой идее можно отнестись с точки зрения двух позиций – скептической и оптимистической. Если смотреть с точки зрения оптимистической, то я думаю, возможность побывать в Литве, которую он никогда не видел или видит редко, помогла бы улучшить мнение об этой стране", - сказал социолог Лютаурас Лабанаускас.

Но он отметил разницу между Литвой и Израилем.

"Израиль - это очень развитая страна, с высоким уровнем жизни, это очень гостеприимная страна – с гостеприимными людьми, хорошим климатом, историческим наследием, красотой, природой. Если взглянуть на Литву, я вижу опасность, что молодого человека, особенно если он прежде здесь не бывал, Литвой можно напугать. К примеру, выходит человек из самолета в аэропорту и идет в старый автобус, в котором едут малоприятные люди", - сказал Лабанаускас.

По его словам, перед тем как осуществлять подобные инициативы, надо задуматься о гостеприимстве, о том, как принять этих людей, что им показать.

"Я за такую идею, но надо хорошо подумать, какую страну эти люди увидят", - сказал социолог.

По словам Лабанаускаса, принимая решение, возвращаться ли в Литву, каждый уехавший учитывает свои индивидуальные потребности.

Основные факторы, определяющие возвращение, по словам социолога, - это возможность говорить на родном языке, быть со своими друзьями, близкими, родными, членами семьи, возможность учиться в литовской школе и быть гражданином конкретной страны.

"Насколько мне самому довелось общаться с мигрантами, к примеру, в Великобритании и США, то жизнь в эмиграции можно разделить на частную и профессиональную, публичную. В профессиональной все мигранты вливаются в общую среду, адаптируются, приспосабливаются, пытаются быть похожи, например, на норвежцев и испанцев.

Но дома, в частном окружении много общаются с литовцами, смотрят литовское телевидение, читают литовские СМИ, сайты. Дома словно создают мини-Литву, и этой литовскости очень много, поскольку покупают литовские продукты, готовят блюда, сохраняют какие-то традиции", - сказал Лабанаускас.

Оценивая средства целенаправленной политики по возвращению эмигрантов, социолог заметил, что в публичном пространстве много призывов вернуться, но "от деклараций до осуществления идеи большая дистанция".

В Израиле неправительственная организация Birthright Israel оплачивает 10-дневную поездку евреев по происхождению в возрасте 18-32 лет в Израиль. Во время этой поездки молодежь призывают найти свою идентичность, познакомиться с культурой и историей страны.

С 1999 года в программе участвовали больше 600 000 молодых людей из 67 стран. 80% участников программы были из США и Канады.

Пример Израиля вдохновил другие страны и подобные программы уже есть в Армении, Венгрии и Греции.