Предприниматели, особенно представители магазинов в сельской местности, выступают в поддержку снижения потребления алкоголя, но уверяют, что несмотря на спад продаж, алкоголизм не уходит.

В конце прошлого года после введения нового порядка в магазинах перестали объявлять скидки на алкоголь. По подсчетам бизнеса, это сказалось на рынке, общие продажи алкоголя снизились на 1/6 часть: на 1/5 снизились продажи вина, сидра и коктейлей, на 1/2 - крепкого вина. По данным Легального бизнес-альянса, за три года продажи крепкого вина снизились на 80%, однако любители этого дешевого напитка перешли на крепкое пиво.

"Особенно сильно снизились продажи вина, пива немного снизились, но тут выросли продажи водки, по крайней мере в нашем регионе. Может, в городах ситуация иная", – сказал член Легального бизнес-альянса, Томас Машецкис.

Президент альянса Ромас Апульскис сказал, что одни покупатели перешли на более дешевый алкоголь, а другие стали покупать нелегальный.

"И раньше, и после этого повышения акциза самым дешевым алкоголем осталось пиво в "сосках". Одни перешли на него, другие на нелегальный алкоголь. И к этому готовились самогонщики, и потребители перешли на то, от чего уже в свое время отказались", – сказал Апульскис.

Продавцы легального алкоголя уверяют, что власти своими решениями уничтожают сформировавшуюся в течение тысячелетий европейскую культуру, но при этом никак не решают проблему людей, которые пьют.

"Мы не разделяем проблему – культурное потребление и алкоголизм. Такие меры применяются ко всем. Если алкоголизм основная проблема, то нужны жесткие меры и действия, не так как сейчас", – сказал президент Ассоциации сомелье Арминас Дарасявичюс.

Глава Минздрава Литвы Аурелиюс Верига сказал, что алкоголь вызывает не только зависимость, но и онкологические болезни, поэтому нужно снижать его потребление в целом.

"Я думаю, что люди, которые интересуются винами, и без дополнительных указаний будут интересоваться, из какого они региона, какого года, сколько градусов. В Литве пьют не только алкоголики, много проблем не только с зависимостью. Алкоголь вызывает не только зависимость, но и онкозаболевания, поэтому нам надо снижать потребление, что мы сейчас и наблюдаем", – сказал Верига.

По его словам, в конце года подсчитают показатели общественного здоровья, тогда станет ясно, сколько примерно алкоголя употребляют. Правда, власть не отказывается от планов по внедрению сети торговли алкоголем, сейчас интересуются мнением заинтересованных организаций и ассоциаций. Однако представители малого бизнеса к этому относятся категорично – их бизнес развалится, а алкоголиков меньше не станет.