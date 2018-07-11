Если вы хотите поменять паспорт гражданина Литвы, но не хотите терять время в очередях, стоит зарегистрироваться по интернету, сказала LRT заведующая Паспортного стола при Миграционной службы ГКП Вильнюсского округа Янина Мисевич. В таком случае вам не придется стоять в очереди.
© DELFI / Domantas Pipas

По словам специалиста, чтобы не стоять в очереди, можно заказать документы и в Паспортном столе другого города, поскольку документы выдают не зависимо от места жительства в любом отделении.

По словам Мисевич, на данный момент в очереди на обмен документов стоят 140 человек, еще 42 стоят в очереди, чтобы забрать документы. Это в три раза больше, чем в другое время года: "Осенью, весной таких очередей не бывает. Обычно бывает не больше 50 человек, а сейчас их 140".

Хотя число людей увеличилось, время приема и выдачи документов не изменилось – в срочном порядке паспорт или идентификационную карту можно получить в течение 5 рабочих дней, в общем – в течение 30 календарных дней.

Мисевич заметила, что тем людям, которые приезжают в паспортный стол без предварительной регистрации, тратят на подачу заявок и получение документов еще больше времени (несколько часов).

"Что касается печатания документов, тут жалоб нет, а из-за очередей на 2-3 часа, на это точно жалуются. [...] Можно приехать по предварительной записи. Сегодня это делаем на неделю вперед. [...] Если человек хочет получить паспорт в срочном порядке, то не удастся зарегистрироваться (на подходящее время). Но если речь идет о получении документа в обычном порядке, то можно регистрироваться", - сказала специалист.

Заранее регистрироваться рекомендуют и для получения готовых документов.

Кроме того, если документ вам в ближайшее время менять не обязательно, то, по словам Мисевич, лучше подождать осени, когда будет меньше желающих.

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