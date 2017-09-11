Как из кинофильма: на крышу вагона поезда с вертолета спустились бойцы "Араса"

Это учения исторического масштаба на объекте государственной важности.

Отрабатывалась следующая ситуация: как будут реагировать службы, если будет захвачен поезд, перевозящий 190 т опасного груза со взрывчатыми веществами.

По сценарию, связь с машинистом не возможна, предполагают, что он нелоялен к компании, в которой работает. Также поездом невозможно управлять при помощи систем ИТ.

По предварительным данным, по сценарию, поступило сообщение от работника компании, что локомотив едет на слишком высокой скорости, не реагирует на указания Центра управления движением, машинист не реагирует на сообщения по радиоволнам.

Поезд на большой скорости едет в сторону Вильнюса. Учения проходят недалеко от Старых Тракай.

Там поезд поджидают бойцы "Араса". О происшествии предупредили местные больницы, единый центр помощи, полиция.

Вертолет нагнал поезд, на него опустились бойцы "Араса".

Бойцы "Араса" обнаружили в поезде подозрительный предмет, далее был объявлен план "Щит".

Сначала работал штурмовой отряд, затем - саперы, на место прибыли спасатели и врачи скорой помощи. Специалисты по кибербезопасности работают с системами управления поездом, пытаются восстановить контроль над ним.

Поезд удалось остановить штурмовому отряду, об этом сообщили Единому центру помощи, возможная бомба была нейтрализована, план "Щит" после этого был отозван.

В поезде искали возможную взрывчатку, работали специалисты со специально обученной собакой.

Выясняли, насколько быстро могут действовать представители всех служб и главы компании.

Гендиректор "ЛЖД" Мантас Бартушка сказал, что цель этого решения - выяснить, как ускорить реакцию на кризисные ситуации, оценить, где нужно подтянуться.

Он сказал, что первый вывод такой - коммуникацию между службами можно улучшать, другие выводы появятся позже.

"Во время учений мы тестировали все возможности (остановки поезда) как дистанционно, так и физически", - сказал Бартушка.