Одна из них – жительница Вильнюса Даля, долг которой с 800 литов вырос до 14 000 литов. Возвращать его ей пришлось за счет выплат по инвалидности, которые она начала получать после операции (у женщины удалили опухоль головного мозга). Женщина не отрицает, что в течение долгого времени сама не платила штрафы, но в системе взыскания долгов она видит явный недостаток.

Ее история началась в 2011 г., когда она лишилась источника доходов. Из-за финансового кризиса она лишилась работы. Чтобы было на что жить, на короткое время женщина уезжала на заработки в Лондон.

"Обычно, вернувшись, я ходила домой пешком, но иногда пользовалась общественным транспортом, ездила без билета, и меня несколько раз поймали контролеры. У меня тогда не было денег на штрафы, платили мне нечасто, так появилась задолженность в несколько сотен литов", – рассказала Даля.

Кроме того, примерно в то же время ее оперировали - удалили опухоль головного мозга, но инвалидность женщине дали только на три года. Поэтому в течение трех лет у нее были непостоянные доходы или доходов не было вообще.

По словам Дали, получив какие-либо деньги, она в первую очередь тратила их на еду и предметы первой необходимости. Tačiau Однако она была уверена, что получит какие-то доходы и расплатится с долгами. Долги она не платила три года. Все уведомления о задолженности приходили на адрес ее роскошной двухэтажной квартиры, в которой жили арендаторы. На вопрос, кто получал деньги за аренду квартиры, Даля ответила - сын, на которого квартира была зарегистрирована, или бывший муж, с которым к тому времени она уже была в разводе. Сама она не получала денег за аренду квартиры.

Так накопился долг в 800 литов, но из-за того, что она долго его не выплачивала, он увеличился до 8000 литов, ведь надо было платить за работу приставов. Ее долги были у разных приставов, вот каждый и брал свою часть за работу.

"Когда мне прислали уведомление о долге, сумма была 800 литов. Потом мне дали инвалидность и, получив пенсию, я должна могла платить, обошла всех, выяснила, какие у меня долги. Когда сложила все долги, получилось не 800, а 8000 литов, Мало того, я платила по счетам с 2013 по 2016 г. у подсчитала, что в общей сложности заплатила 14 000 литов, поскольку за три года долги еще выросли", – рассказала Даля свою историю.

Ей удалось погасить задолженность, но она считает, что в этой сфере не все справедливо. Во-первых, по ее мнению, все ее долги мог бы рассматривать один пристав, тогда расходы на взыскание уменьшились бы. Кроме того, ей высылали для оплаты не полные суммы, так затягивался процесс расчета и взыскивали больше денег.

"Я писала письма, претензии самим приставам, почему они не объединились и не взыскивали с меня как одно лицо. Мне пришлось столкнуться с почти 10 коллекторскими агентствами и каждое взяло свое. Кроме того, не предъявляли сразу все суммы, а выставляли счета по одному - один, потом другой, а за это время суммы росли. Никто на мои письма не реагировал", – сказала Даля, которая считает, что дело одного должника должна вести одно коллекторское агентство. Тогда будет подсчитана общая сумма задолженности, и человек сможет платить, чтобы долги не разрастались.

Между тем Палата приставов представила свою сторону истории этой задолженности. По их словам, в отношении Дали было 600 процессов по вопросу взыскания штрафов и долгов.

"Очень жаль, что в очередной раз приходится утирать крокодиловы слезы. Помочь такому человеку можно лишь одним способом – советом сотрудничать с кредиторами, договариваться о возможности оплатить долги более простым способом (заплатив штраф или отложив его уплату). К сожалению, женщина своими долгами не интересовалась (но знала о них), пока их не передали приставам, также не пользовалась возможностью добровольно заплатить долги", – сказано в ответе Палаты приставов DELFI.

На вопрос, могут ли приставы принимать во внимание состояние здоровья должника, журналистам ответили, что пока такой возможности нет.

"Можно лишь снизить сумму взыскания на 10% в пользу каждого находящегося на содержании члена семьи, если должник содержит нетрудоспособных родственников. Палата приставов предлагает более индивидуальный подход, чтобы больше проблем должник мог решать в коллекторском агентстве. Было бы рационально, если бы пристав в установленном порядке мог самостоятельно принимать решение снизить размер взыскания на какой-то срок или отложить уплату долга", – такие предложения, по словам представителей Палаты приставов, были переданы соответствующим ведомствам.

На вопрос об объединении долгов одного человека, было сказано, что сейчас истец сам решает, к какому приставу ему обращаться.

"Однако 10 долгов в пользу государства передают в руки одного пристава, поэтому дела не "рекордсменов" рассматривает один пристав. Если у человека сотни долгов, из взысканием занимается несколько приставов", – сказано в ответе.

В ответе DELFI Палата приставов указала, что все истории, связанные с приставами комментировать не сможет из-за нехватки времени, невозможности комментировать обстоятельства некоторых дел, кроме того, "фрагментарное комментирование" таких историй, по словам приставов, не принесет читателем никакой пользы.