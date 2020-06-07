Как часто нужно мыть автомобиль: есть несколько простых правил

Иногда, конечно, очевидно, что вашей машине пора "искупаться". Например, если вы много ездили по пыльным или гравийным дорогам. Или, если какая-нибудь птица придумала "обстрелять" ваш автомобиль, который, как вы думали, вы благополучно оставили в тени дерева, пишет howstuffworks.com.

Как часто этого достаточно?

Большинство экспертов рекомендуют в течение года мыть машину каждые две недели. Если вы живете в районе, где много соли (около океана или зимой, когда дороги засыпаны солью), рекомендуется мыть машину чаще, так как соль повреждает металл и может вызвать ржавчину.

Кроме того, если вы ездите в сельской местности, необходимо уделять больше внимания и заботы своему автомобилю. Вышеупомянутое "птичье дело" также наносит вред кузову, поскольку птичий помет кислый и может оставить след, если о нем надолго забыть и оставить. То же самое касается остатков насекомых и древесных смол.

Также частота мытья может зависеть от частоты вождения: водите машину каждый день, или же машина часто стоит в гараже.

И хотя большинство людей думают, что мойка автомобиля - это скорее летняя работа, на самом деле, зимой машину следует мыть чаще, потому что большая часть ущерба причиняется солью, которой посыпают дороги. Поэтому зимой нужно чаще посещать автомойку.

Конечно, салон автомобиля меньше подвержен воздействию соли и мертвых насекомых, но не стоит забывать и о нем. Чаще пылесосьте сиденья и коврики. Если вы заметите пятна во время уборки пылесосом, их можно удалить с помощью специальных чистящих средств. Однако их можно просто промыть раствором теплой воды и мягким моющим средством.

Кожаные сиденья нужно не только чистить, но следует и заботиться, принимая специальные меры для защиты от трещин и старения. Это следует делать не реже одного раза в три месяца. Если вы много ездите (на работу) или ваш кожанный салон подвергается воздействию большого количества солнца, то вы должны ухаживать за кожей каждые два месяца.

Воск и всесторонняя мойка

Большинство автомобилей как минимум два раза в год необходимо натирать воском. Вы можете выполнить простейший тест и опрыскивать автомобиль водой и посмотреть, не образуются ли капли воды на кузове. Если образуются, все хорошо. Если нет - необходимо натереть воском.

Воск не только улучшит вид вашего автомобиля и обеспечит его блеск, но и защитит его от коррозии: соль, насекомые, птичьи "подарки" и другие вещи просто соскользнут с кузова. Воск действует как защитный слой на кузове.

Конечно, лучший подарок для вашего автомобиля - это всесторонняя мойка.

Думайте об этом как об весенней генеральной уборке, когда автомобиль вымыт и приведен в порядок как внутри, так и снаружи. В настоящее время существует множество компаний, предлагающих такие услуги. Правда, они не дешевые.

Хотя после такой уборки ваш автомобиль будет выглядеть и пахнуть очень хорошо, это не значит, что это нужно делать очень часто. Простая мойка каждые две недели, нанесение воска не реже одного раза в шесть месяцев и простейшая уборка салона каждые несколько месяцев - этого достаточно, чтобы поддерживать ваш автомобиль (и ваши инвестиции) в отличной форме.