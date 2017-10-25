Он полагает, что даже небоскребы в Литве не нужны - они всего лишь дань моде и строятся только потому, что во многих городах мира очень дорогая земля.

Небоскребы в Литве - дань моде

Город будущего — это город, созданный для человека, говорит архитектор Тадас Йонаускис. А для людей удобство, быстрое движение и качество жизни важнее сложных технологий - в этом городе должно быть больше общественных мест, меньше пробок и больше новых автобусов, отремонтированных многоквартирных домов и деревьев.

В настоящее время более половины людей в мире живут в городах. Этот процент еще выше в Литве — в городах проживает 2 миллиона жителей страны. Растущие города привлекают много людей, поэтому самой сложной задачей является их размещение.

Т. Йонаускис уверен, что многоквартирные дома будут нужны и спустя 10, 50 лет, только они будут другими.

«Жилой дом в Литве воспринимается как советское многоквартирное здание в определенном микрорайоне. Но тенденции таковы, что дома этого типа становятся все более индивидуальными, квартиры более разнообразными - они больше не делятся на одну-, двух- или трехкомнатные, они делятся на двух- или трехэтажные, их отличительными особенностями будут терраса на крыше, витринное окно и так далее. И нам больше не нужно будет искать эксклюзивные обои - наше собственное жилье, окружающая среда квартиры уже является эксклюзивной и отражает наш образ жизни», - говорит урбанист.

Необходимость в зеленых пространствах

Тем не менее, небоскребы и другие здания подобного стиля, по словам Т. Йонаускиса, в Литве не нужны. В будущем, с дальнейшим ускорением темпов жизни, в городах будут искать возможности для согласования работы и отдыха, тем самым увеличивая количество индивидуальных домов с частными территориями.

«Небоскребы - это дань моде, стремление нашего общества показать, что мы европейцы, у нас есть свой новый центр города. На самом деле, небоскребы строятся потому, что земля дорогая, но в центре литовских городов земля не настолько дорогая, чтобы нужно было строить такие высотные дома. Мы живем просто и нуждаемся в хорошем качестве жизни, а не в каком-то имидже. Таким образом, небольших жилых кварталов в будущем будет только больше», - говорит урбанист.

А рядом с жилыми домами в будущем будет и еще больше зелени. Т. Йонаускис уже сейчас пытается включить как можно больше зеленых зон при разработке проектов общественных пространств для различных муниципалитетов:

«Потребность в пространстве для отдыха только возрастает. Мы видим это очень ясно в Вильнюсе - как парк Вингис, так и Бернардинский сад переполнены людьми». Необходимость в зеленом пространстве также проявляется в международных примерах. За последние 10 лет стоимость жилья в Нью-Йорке, недалеко от Проспект-парка, увеличилась более чем на 400%, в Сан-Франциско жилье, расположенное недалеко от пассивных зеленых зон, подорожало на 100%, а в Берлине, рядом с активными зонами отдыха, - на12%.

Нет необходимости ограничивать загрязнение транспорта?

В каждой стране регулирование зеленых зон может быть различным. Где-то это небольшой парк рядом с многоквартирным домом, а в другом месте - строго определенная территория, в которой выбросы автомобилей ограничены. Зеленых пространств последнего типа уже более 200 во всех европейских странах.

Однако в будущем из-за развития транспорта загрязнение может даже не ограничиваться. Самоходные автомобили (автомобили без водителей) помогут решить и другие проблемы:

«Самый большой эффект будет заключаться в том, что автомобили больше не должны будут парковаться возле наших дверей, мы сможем их вызвать, а ночью они будут «спать» в пригороде. Поскольку не будет необходимости водить, повысится безопасность, светофоры не понадобятся. Это снова уменьшит скопление, ускорит движение».

Однако даже при непрерывном совершенствовании технологий в области автомобильного транспорта, будет по-прежнему требоваться общественный транспорт.

«У нас есть твердое обязательство перед Европейским союзом сокращать шум и загрязнение, поэтому в центрах городов определенно будут увеличиваться территории, где мы не сможем ездить на автомобиле. А общественный транспорт там будет ходить, станет более конкурентоспособным, и мы, естественно, будем выбирать общественный транспорт», - говорит Т. Йонаускис.