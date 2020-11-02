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1 ноября, в воскресенье, несмотря на просьбы эпидемиологов оставаться дома, толпы людей собрались не только на кладбищах, но и у моря.
Как будто и нет никакого вируса: в воскресенье в Паланге собрались толпы людей
© Aldas Ten / F360.LT

В Паланге стояла солнечная погода, жители наслаждались солнцем и голубым небом. На фото видно, что людей на море как никогда много для этого времени года. Самые смелые даже купались.

Кажется, никакого коронавируса в Паланге нет. Несмотря на большое количество заболевших в последние дни, большая часть людей на курорте ходит без масок, не всегда соблюдают и рекомендуемую дистанцию.

Правда, Палангский муниципалитет не входит в число территорий, где объявлен карантин, поэтому носить маски там не обязательно.

Напомним, что карантин объявлен в 21 муниципалитете. Минздрав призывает жителей оставаться дома.

Однако длинные выходные и хорошая погода заставляют людей не обращать внимание на рекомендации.

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