По его словам, в будущем не обязательно ожидаются сильные дожди. Возможно, верх возьмут процессы, из-за которых установится тропическая жара и периоды арктических холодов.

– Лето было дождливым, осень – еще боле мокрой. Можно ли связывать такие обильные дожди, каких некоторые регионы не видели 50 лет, с глобальным потеплением?

– Конечно, это можно было бы связывать с глобальным потеплением, но не надо все объяснять только этим. Сильные и затяжные дожди характерны литовскому климату. Вопрос только в том, о каком количестве осадков идет речь? Не увеличилось ли оно из-за глобального потепления?

[...] Если предположить, что потепление все же влияет и на количество осадков, то можно признать, что количество осадков, особенно во время сильных ливней, увеличивается на 10–15%.

– Итак, если станет еще теплее, станут лето и осень более дождливыми?

– Необязательно. Поскольку потепление обуславливает перемены циркуляции всей атмосферы, особенно в средних широтах, могут утвердиться такие процессы, которые принесут тропические массы воздуха с юга (такое уже было не раз – практически каждое лето мы такое наблюдаем, волны жары), или холодные массы воздуха со стороны Северного Ледовитого океана.

Тогда начинают сменять друг друга периоды: засушливые, дождливые, теплые, жаркие, зимы становятся непостоянными, непостоянный снежный покров – то выпадает, то тает и так каждые две недели. Это, к сожалению, неизбежно приходится связывать именно с глобальным потеплением.

– В Калифорнии бушуют пожары. Американские ученые говорят, что засухи, пожары связаны с потеплением. Что вы об этом думаете?

– Для пожара нужны четыре условия: сухой воздух, засуха, сильный ветер, молния или человек. Если из четырех наблюдаются хотя бы три одновременно, точно можно ждать стихийных последствий. Подобное сейчас наблюдается в Калифорнии.

Такие условия стали причиной пожаров. По статистике, 95% пожаров - результат неосторожных или намеренных действий человека, 5% – молний. По мере потепления, грозы участились, а с ними и молнии. Один градус температуры предполагает на 12% больше молний. Это значительно. В прошлом году похожие пожары наблюдались в Канаде. [...]

– При нынешних тенденциях к 2100 г. средняя температура в Литве будет на 1,5-5 градусов выше, увеличится количество осадков, уровень воды в Балтийском море увеличится на 90 см. Насколько это угрожающий прогноз для Литвы и для всего региона?

– Подобные подсчеты ведутся не первый год. Упомянутые вами 90 см уровня моря - это максимальная отметка. Маловероятно, что так будет. Вероятнее, уровень увеличится на 30–40 см. Это реальная тенденция, повышение уровня воды за 100 лет на 18–19 см, местами – до 20 см. Такая тенденция наблюдается в Балтийском море.

– Норвежцы не считают дожди проблемой и говорят, что они могут даже принести пользу. Значит можно эти последствия использовать для собственных целей?

– Знаете, надо иметь в виду, что в Норвегии рельеф, поверхность такая – там горы, большие склоны, густая речная сеть.Там удобно развивать ГЭС. Они это прекрасно используют – чем дождливее лето, тем больше электроэнергии производят ГЭС.

Этот опыт может быть полезен, но не для всех. У нас равнинный, сельскохозяйственный край. Надо подумать, точно ли действуют системы мелиорации, осушения, которые были оборудованы больше 50 лет назад. Во многих местах они есть, но не действуют.

– Что вы рекомендуете Литве?

– Во-первых, не надо экономить на таких проектах, которые позволят защитить себя от неприятных последствий. Они по большей части не только принесут экономическую выгоду, но и выдвинут страну на лидирующую позицию. Поскольку мэрии станут конкурентоспособнее, уменьшатся убытки, мелкие отрицательные последствия. Это будет экономический прорыв не только в сфере подготовки к глобальному потеплению. Это экономический прогресс во всех смыслах.