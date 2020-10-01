Председатель Движения либералов Виктория Чмилите-Нильсен сказала Delfi, что эти поправки - орудие борьбы между соседями.

"В чем большой недостаток проекта – мы даем в руки конфликтному человеку оружие, он может жаловаться на соседей. Один человек сможет "строить" сотни других", – сказала либерал.

Она согласилась, что такая проблема в Литве существует, но решать ее надо иначе.

"Законы должны быть максимально равны для всех. А тут явно, что нет проблемы у владельцев собственных домов. Мы видим проблему и в вопросе проведения закона в жизнь. Снова будет нагрузка на полицию", – сказала Чмилите-Нильсен.

Это решение парламента критически оценил и консерватор, вице-мэр Вильнюса Валдас Бенкунскас.

"Если эта глупость вступит в силу, то у нас начнется масса конфликтов среди соседей, жалоб, недовольства", – писал он.

Пресс-секретарь Департамента полиции Рамунас Матонис сказал, что полиция в эти разбирательства будет включаться лишь в критическом случае.

"Там идея такая, что сначала соседи сами решают эту проблему, если им не удается договориться, вопросом занимается муниципалитет, а полиция подключается в критических случаях", – сказал он Delfi.

Министр внутренних дел Рита Тамашунене, оценив новы порядок, также сказала, что полиция будет вмешиваться в этот вопрос лишь в критическом случае, иначе в Литве просто не хватит полицейских

Томилинас пояснил Delfi, как с 31 декабря 2020 г. будет действовать этот закон. "В 9 из 10 случаев полиция будет не нужна", - сказал он.

Все начнет действовать, когда парламент одобрит еще один закон – поправки к Кодексу административного судопроизводства. По словам депутата, есть три уровня решения проблемы.

"Если кто-то столкнулся с такой проблемой, надо обращаться к соседу – будьте добры, есть закон, не курите. Думаю, этим большая часть конфликтов и закончится, сейчас ведь нет закона. Если не получится, следующий шаг – писать муниципалитету. Муниципалитет укажет, как обращаться - по эл. почте, может через староство. Тогда муниципалитет обяжет администратора дома, жилтоварищества информировать жильцов о проблеме", – пояснил депутат, заметив, что министерства должны выделить для этого мэриям деньги, например Минздрав.

После того как в доме появится официальное уведомление о действующем законе, все жильцы будут информированы, то через 15 дней будет считаться, что закон вступил в силу.

"Конечно, это будет действовать, ведь наши люди, если видят официальное указание, штраф, то ни один в здравом уме не захочет иметь дело с полицией", – сказал депутат.

Он признал, что будут такие случаи, когда придется вмешаться полиции, но таких случаев будет немного.

Томилинас сказал, что не будет такого, что идет полицейский по улице, увидел курящего на балконе и назначил штраф - нет. Сначала надо выяснить, можно ли курить в конкретном доме. "Спонтанного вмешательства со стороны полиции не будет", – заверил он Delfi.

О конкретных штрафах он пока не говорил, поскольку решение еще не принято. Во время последних обсуждений говорилось о 90-150 евро, но этот вопрос еще не решен.

Томилинас заметил, что люди могут курить в своей квартире, если у них налажена вентиляция и они никому не мешают, если сигаретный дым не попадает к соседям.

Принятый в Литве закон еще должен одобрить президент.