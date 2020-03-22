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В воскресенье правительство продлило периода транзита через Литву для иностранцев, возвращающихся на родину.
Rita Tamašunienė
Rita Tamašunienė
© DELFI / Tomas Vinickas

"До 00.00 h. 26 марта разрешается транзит лиц, возвращающихся в государства проживания через территорию Литвы без остановок, которые не являются необходимыми, при этом должен быть обеспечено дополнительное сопровождение таких групп конвоем с момента прибытия в Литву и до выезда через международные пункты пересечения границы", – заявила на заседании правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.

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Она отмечает, что упрощенный транзит через литовскую территорию из России в Калининградскую область и обратно может осуществляться только через пропускные пункты на железной дороге в Кене и Кибартай.

С введением в Литве карантина в понедельник до 30 марта гражданам Литвы, за редким исключением (если работают за границей), запрещается выезжать из страны, в Литву запрещается въезжать основной массе иностранцев.

Однако была возможность иностранцам вернуться на родину транзитом через Литву, сначала это действовало в течение трех дней, потом срок был продлен до конца этой неделе, а сейчас до 26 марта.

ru.DELFI.lt
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