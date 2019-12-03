К Вильнюсу идут снежные тучи, самой сложной ситуация будет рано утром

"Широким фронтом в сторону Вильнюса идут снежные тучи. По данным Meteo.lt, около 4 ч. они будут в Паневежисе, а в 6:30 ч. – в Вильнюсе. Это неблагоприятная ситуация, поскольку снег пойдет, когда появятся утренние потоки на дорогах.
По мере повышения температуры, около 11 ч. на смену снегу придет мокрый снег, а с 12 ч. пойдет дождь. А затем снова снег", - сообщают синоптики.
По их данным, теплый атмосферный фронт со смешанными осадками пройдет в основном над восточными и южными районами. После обеда основная зона осадков уйдет, дождь будет идти лишь местами.
В начале дня на востоке страны все еще возможен гололед. Утром будет чуть ниже нуля, а днем 2-4 градуса тепла. Чем дальше на запад, тем теплее: после обеда в Шяуляй и Таураге будет около 5, в Тельшяй 6, в Клайпеде до 8 градусов тепла. В этих городах будет пасмурно, в Жемайтии местами туман.
Небольшой дождь будет идти в основном в первой половине дня.
В ночь на четверг на большей части территории страны прогнозируют небольшой дождь, морось. Местами из-за тумана видимость будет плохой. Температура останется выше нуля: в большинстве районов 1-3, на взморье до 6 градусов. Днем будет пасмурно, но осадки возможны лишь местами. Прояснения наиболее вероятны на юге. Будет дуть сильный ветер, на взморье порывы достигнут 15 м/с. Днем будет 2-7 градусов, прохладнее на востоке и на юге страны.
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