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С 16 по 30 марта в Литве действует карантин в связи с угрозой коронавируса. Однако похоже, что карантин будет продлен. Глава Минздрава Аурелиюс Верига сказал, что это весьма вероятно.
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)
Karantino vaizdai iš Vilniaus oro uosto (nuotr. Martyno Jaugelavičiaus)

"Я думаю, что очень много шансов. Пока вы видите, что количество таких случаев не снижается, только растет", – сказал министр. Он заметил, что сейчас недели критические, они покажут, что надо предпринять в будущем.

"Сейчас те самые критические недели. Если взрыва не будет, будем думать, как понемногу выпустить всех на работу и в другие места", – сказал Delfi Верига.

Он заметил, что если в стране будет достаточно средств защиты, то можно будет говорить о том, что можно ходить гулять.

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"Я надеюсь, что не изменится, что более жесткого порядка, чем есть, не будет. Посидеть неделю дома - это еще ничего, но и тут люди злятся. Посидят две недели и уже начнутся стычки между соседями и членами семьи.

Будем стараться оценивать ситуацию объективно, мы не можем перегибать с карантином. Станет теплее, может все это устаканится, может будут и такие решения – как безопасно выпустить общество на улицу", – сказал министр.

Он упомянул, что, возможно, всех жителей обеспечат средствами безопасности.

ru.DELFI.lt
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