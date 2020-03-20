"Я думаю, что очень много шансов. Пока вы видите, что количество таких случаев не снижается, только растет", – сказал министр. Он заметил, что сейчас недели критические, они покажут, что надо предпринять в будущем.

"Сейчас те самые критические недели. Если взрыва не будет, будем думать, как понемногу выпустить всех на работу и в другие места", – сказал Delfi Верига.

Он заметил, что если в стране будет достаточно средств защиты, то можно будет говорить о том, что можно ходить гулять.

"Я надеюсь, что не изменится, что более жесткого порядка, чем есть, не будет. Посидеть неделю дома - это еще ничего, но и тут люди злятся. Посидят две недели и уже начнутся стычки между соседями и членами семьи.

Будем стараться оценивать ситуацию объективно, мы не можем перегибать с карантином. Станет теплее, может все это устаканится, может будут и такие решения – как безопасно выпустить общество на улицу", – сказал министр.

Он упомянул, что, возможно, всех жителей обеспечат средствами безопасности.