К семейному врачу ходить можно реже: лечение можно продлить дистанционно

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В Литве введен новый порядок - медицинские средства, включая компенсируемые лекарства можно будет выписывать дистанционно. Дистанционно можно также и корректировать лечение, комментировать результаты анализов.
Vaistai
Vaistai
© DELFI / Karolina Pansevič

Это новшество поможет избежать ненужных визитов к врачам особенно в период эпидемии гриппа и ОРВИ.

Соответствующие поправки введены приказом министра здравоохранения. Такой порядок будет действовать, если это позволяет состояние пациента.

По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, такое решение принять побудила ситуация в связи с COVID-19, как еще один способ ограничения возможных путей распространения вируса.

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"Эти перемены важны в контексте сегодняшнего дня, когда важны разного рода превентивные меры. Чтобы пациентам, особенно с хроническими заболеваниями, не пришлось каждый второй раз ходить к врачу за рецептами, это также снизит риск заболевания другими болезнями", – сказал Верига.

Кроме того, такие консультации короче обычного визита, это позволит экономить время пациента и врача, уменьшит очереди в поликлиниках.

До этих поправок действовал порядок, в соответствии с которым šпосле дистанционной консультации пациент должен был прийти к врачу.

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