Это новшество поможет избежать ненужных визитов к врачам особенно в период эпидемии гриппа и ОРВИ.
Соответствующие поправки введены приказом министра здравоохранения. Такой порядок будет действовать, если это позволяет состояние пациента.
По словам главы Минздрава Аурелиюса Вериги, такое решение принять побудила ситуация в связи с COVID-19, как еще один способ ограничения возможных путей распространения вируса.
"Эти перемены важны в контексте сегодняшнего дня, когда важны разного рода превентивные меры. Чтобы пациентам, особенно с хроническими заболеваниями, не пришлось каждый второй раз ходить к врачу за рецептами, это также снизит риск заболевания другими болезнями", – сказал Верига.
Кроме того, такие консультации короче обычного визита, это позволит экономить время пациента и врача, уменьшит очереди в поликлиниках.
До этих поправок действовал порядок, в соответствии с которым šпосле дистанционной консультации пациент должен был прийти к врачу.
TOP новостей
Жители в Литве скупили крупу и сделали одолжение ненавистному вредителю (32)
Весной просыпается от зимнего сна все живое. Вместе с...
Доклад информатора из разведки: ДГБ Литвы собирал информацию об окружении Науседы и об Ушацкасе ДГБ отрицает, что собирал информацию (1)
Высокопоставленный представитель литовской разведки...
Теплая зима побила глобальный температурный рекорд. В чем причина и каким будет остаток года? (1)
На прошедших выходных ученые подвели итоги календарной...
К семейному врачу ходить можно реже: лечение можно продлить дистанционно
В Литве введен новый порядок - медицинские средства,...
Новых случаев коронавируса в Литве пока нет (2)
Новых случаев коронавируса в Литве, по данным на вечер...