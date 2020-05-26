– Карантин предлагают продлить и на лето, скорее всего, так и поступят – министр, который заявил об этом, сказал, что это необходимо для юридического контроля, чтобы можно было изолировать тех, кого надо и т.д. Каким будет лето, по вашему мнению?

– Я думаю, все мы хотели бы, чтобы лето было хорошим, солнечным. К сожалению, я уже говорил, что мы никогда уже не будем жить так, как жили до COVID-19. Может, это слово "никогда" не очень подходит, но ясно одно – по крайней мере в ближайшее время мы будем вынуждены жить иначе. Да, так как научились во время карантина. Ведь три месяца назад и представить было сложно, что придет такой момент, когда придется ввести карантин. Если вернуться назад – этот карантин, жесткое ограничение передвижения, нужен для того, чтобы все научились жить в новых условиях, с новым вирусом, который никуда не делся и не пропадет из нашей жизни. Чтобы перегруппировалась система здравоохранения, другие учреждения, компании, услуги, каждый житель.

Как будем жить? Было бы неплохо, чтобы мы не забывали, что неизвестно где и как можем встретится с человеком, может, даже близким, который может быть носителем вируса COVID-19 – и соответственно хотя бы свести до минимума возможности заражения. А правила, я думаю, помнят все.

– Давайте поговорим о новых данных. Долгое время у нас фиксировали по 10 новых случаев в сутки, сейчас – 12. Конечно, это связано с некоторыми очагами – они небольшие. По сути, первую волну удалось остановить, да или нет? Сейчас мы можем говорить о вероятности второй волны осенью, не так ли?

– Все зависит от того, что мы считаем первой волной. Я так себе представляю, первая волна - те люди, которые приехали с вирусом в Литву, потом были местные случаи заражения, первая волна - это те больные, которые сюда приехали. Потом границы закрылись, эта волна не выросла. Если бы после закрытия границ люди быстрее поняли, как надо идти на проверку – другой момент, сначала еще не было такой возможности – быть может тогда, та масса приехавших, которые сами того не ведая распространяли вирус, была бы меньше. Но в любом случае эта волна была бы и есть.

Точно также к нам могут приехать другие люди. Не хотелось бы спекулировать, называть день и час, когда может быть новый рост. Важно, чтобы новые случаи как можно скорее выявляли, выясняли контакты, чтобы люди не боялись проверяться, и если ответ положительный, изолировались бы.

– 5,6 случаев – такое среднее количество случаев в Литве за две недели. В Европе этот показатель один из лучших. Наверное, это значит, что Литва одна из стран, которые лучше всего справились с контролем?

– Вне всякого сомнения. Думаю, все мы это понимаем и все этому способствовали. Быть может, кто-то до сих пор не верить, что это проблема и она существует, поскольку нам удалось избежать итальянского сценария. Другой вопрос – Наверное, всегда надо смотреть, что можно было сделать лучше. Но еще лучше не повторят ошибки в будущем.

– Уже можно путешествовать по странам Балтии, в середине июня говорят об открытии границ с другими странами. Как вы считаете, есть ли какой-то показатель распространения внутри страны, ориентируясь на которой Литва не должна открывать границы?

– Два момента. Один, как вы говорите, возможно нужна установка, связанная с количеством заболеваний. Второй – использование современных технологий. Например, если говорить о Беларуси – все равно там есть важные экономические и человеческие связи. Почему бы не ввести паспорт или сертификат COVID-19? Хочешь проехать, проверься и покажи.

Еще один вопрос – я думаю, что скоро настанет такое время, когда можно иметь на границе специальное оборудование, с помощью которого в течение 30 минут, прямо на месте, можно выполнить тест. Да, это стоит денег, но, может, сам человек был бы заинтересован заплатить.

– Особенно с третьими странами, мы ведь говорим не о странах ЕС? У Литвы есть граница с Россией и Беларусью.

– Да, в особенности для таких границ. Я могу конкретно сказать: по моим данным, если очень постараться, в Литве такое оборудование может появиться в течение двух месяцев. Но знаете, как говорит Трамп: America – first. В первую очередь такой технологией хотят обеспечить Америку. Есть и другие современные способы, только не надо бояться их применять.

– В Литве открыли детские сады, начальные школы – не все, конечно, но детские сады работают. Не похоже, что риска стало больше?

– Нельзя утверждать, что это не вызывает никаких рисков. Есть другой вопрос – важна сознательность родителей, чтобы они понимали - больного ребенка нельзя вести в садик. Ведь симптомы COVID-19 у детей отличаются от симптомов у взрослых.

– Дети часто болеют без симптомов, они могут переболеть и даже не заразить других, так ли это?

– Надо добавить к этому, что все же и среди детей есть случаи летального исхода, и они могут болеть вирусом в тяжелой форме – не надо обманывать себя. Но есть данные, что дети выделяют вирус в меньшем количестве, поэтому меньше риск заразиться от них. Проводили исследования, в нем участвовали 100 человек, выяснилось, что через 6 дней после появления симптомов – дети других людей уже не заражали.

Но, что касается возможной второй волны, то можно уверенно сказать, что ситуация будет такой, что и минимум вируса опасен, может вызвать болезнь. Снова возвращаемся к тому, что самые опасные - люди, поддерживающие близкий контакт. И чем он дольше и ближе, тем опаснее.

– В начале предполагали, что с наступлением тепла, вирус уйдет, однако, похоже, с погодой пандемия не связана. И это показывает опыт других стран, например, Бразилии.

– И да и нет. С одной стороны, он распространяется и там, где тепло. Но давайте вернемся в Литву – если мы больше времени будем проводить на улице, а там ветер, солнце – ветер этого не любит. А если учитывать пример Бразилии, то на том же пляже нельзя рядом быть людям, которые не живут вместе.

– Когда возможна вторая волна?

– Я не хочу быть в рядах тех, кто дает конкретный прогноз, а потом оказывается, что не попал. Ясно одно, общая закономерность позволяет утверждать, что осенью риск вырастет.

– Иными словами, холодает, люди закрываются в помещении. Это связано?

– Да. Какую карантин сделал хорошую работу – случаев гриппа было очень мало. Именно потому, что люди соблюдали дистанцию, меньше общались, носили маски. Медицинские маски купить сейчас просто. Все же медицинские маски надежнее простых хлопчатобумажных.

– Маски и другие средства защиты потребуются и осенью?

– Я бы сказал, что в любом случае, даже если не будет таких требований, я сам в магазине буду в маске. Хотя я понимаю, что возможность заражения в магазине, проходя мимо другого человека, скорее теоретическая. Но если и я и другой будем в масках, она будет равна нулю.