Медики говорят, что с каждым годом все больше и больше людей получают прививки.
В этом году на закупку вакцин было потрачено почти 900 000 евро. Это обеспечит бесплатные прививки людям, находящимся в группе риска.
Всего за сезон 2019-2020 гг. было закуплено чуть более 144 000 доз противогриппозной вакцины. В этом году закупка четырехвалентной вакцины была оговорена с поставщиком еще в июне.
Органы здравоохранения указали на возросшую потребность в вакцинах для лиц из групп риска.
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