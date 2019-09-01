Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13 тысяч больше вакцин против гриппа для нового сезона гриппа, чем в прошлом году.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Медики говорят, что с каждым годом все больше и больше людей получают прививки.

В этом году на закупку вакцин было потрачено почти 900 000 евро. Это обеспечит бесплатные прививки людям, находящимся в группе риска.

Всего за сезон 2019-2020 гг. было закуплено чуть более 144 000 доз противогриппозной вакцины. В этом году закупка четырехвалентной вакцины была оговорена с поставщиком еще в июне.

Органы здравоохранения указали на возросшую потребность в вакцинах для лиц из групп риска.

Статьи по теме:

Предупреждение врачей: корь - это еще не все, могут вернуться и более опасные болезни (50)

Литовские врачи выражают озабоченность в связи с...

Грипп унес в Литве жизни 20 человек (30)

Центр инфекционных заболеваний и СПИДа информирует,...

Общество

Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...

К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (2)

Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...

Вступил в силу закон об обращении в Конституционный суд (1)

С 1 сентября вступило в силу право граждан обращаться...

Linas Kukuraitis

Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (19)

В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...

Шяуляйский суд рассматривает дело о видеокамере в биотуалете (2)

29 августа, в 9 ч. Шяуляйский участковый суд должен был...

TOP новостей

Науседа: реформы в Украине должны быть систематическими и необратимыми (57)

Во время встречи с президентом Украины Владимиром...

К новому сезону было закуплено еще 13 тыс. вакцин против гриппа (2)

Государственная больничная касса (ГБЛ) закупила на 13...

Спикер Сейма и премьер-министр поздравляют с Днем знаний

Спикер Сейма Викторас Пранцкетис и премьер-министр...

Linas Kukuraitis

Призыв к тысячам литовских семей: не забудьте забрать принадлежащие вам деньги (19)

В будущем семьи в Литве ждут большие перемены: говорят...

Президент Литвы поздравил Словакию с национальным праздником (6)

Президент Литвы Гитанас Науседа поздравил...