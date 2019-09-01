Медики говорят, что с каждым годом все больше и больше людей получают прививки.

В этом году на закупку вакцин было потрачено почти 900 000 евро. Это обеспечит бесплатные прививки людям, находящимся в группе риска.

Всего за сезон 2019-2020 гг. было закуплено чуть более 144 000 доз противогриппозной вакцины. В этом году закупка четырехвалентной вакцины была оговорена с поставщиком еще в июне.

Органы здравоохранения указали на возросшую потребность в вакцинах для лиц из групп риска.