К миссии воздушной полици НАТО присоединились истребители ВВС Германии

Теперь воздушное пространство Литвы, Латвии и Эстонии охраняют 15 истребителей.
В Шяуляй на прошлой неделе дополнительно дислоцирован контингент ВВС Германии с истребителями из 71-го тактического крыла - в соответствии с двусторонним соглашением Германии и Великобритании.
Они присоединились к уже дислоцированному в Литве английскому контингенту, который осуществляет миссию воздушной полиции вместе с представителями ВВС Испании, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Командир английского подразделения, полковник-лейтенант Стью Гвиннат сказал, что сотрудничество такого рода предоставляет уникальные возможности для тренировочных и реальных операций не только пилотам, но и инженерам, которые совместно обслуживают самолеты разных стран.
Таким образом, в Шяуляй дислоцированы истребители ВВС Испании, Великобритании и Германии, на эстонской базе Эмари - истребители ВВС Франции.
Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется с 2004 года, когда Литва, Латвия и Эстонтя стали членами Альянса.
Военные Германии участвуют в воздушной полиции НАТО в Балтийских государствах уже шестой раз.
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