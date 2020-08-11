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После жарких дней в Литву идет похолодание. Прохладу принесет холодный атмосферный фронт, сообщает Литовская гидрометеорологическая служба.
Vasara Palangoje
Vasara Palangoje
© DELFI

"В ночь на вторник будет малооблачно. Без осадков. Температура составит 11–16 градусов, на косе около 17 градусов тепла. Днем будет малооблачно, без дождя. Воздух прогреется до 22–27 градусов выше нуля", – сказано на сайте meteo.lt.

По данным специалистов, в среду погоду все еще обусловит зона высокого давления, а с севера придет холодная масса воздуха. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 9–14, на косе 16 градусов тепла. Днем установится приятная погода - 19–24 градусов тепла.

"В четверг антициклон ослабеет, увеличится облачность. Днем местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 8–13, на Куршской косе 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20–25 градусов. В пятницу и субботу без осадков, станет теплее", – сообщают синоптики.

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