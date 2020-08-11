"В ночь на вторник будет малооблачно. Без осадков. Температура составит 11–16 градусов, на косе около 17 градусов тепла. Днем будет малооблачно, без дождя. Воздух прогреется до 22–27 градусов выше нуля", – сказано на сайте meteo.lt.

По данным специалистов, в среду погоду все еще обусловит зона высокого давления, а с севера придет холодная масса воздуха. Вероятность осадков невелика. Ночью будет 9–14, на косе 16 градусов тепла. Днем установится приятная погода - 19–24 градусов тепла.

"В четверг антициклон ослабеет, увеличится облачность. Днем местами пройдут небольшие дожди. Утром будет 8–13, на Куршской косе 16 градусов тепла, днем воздух прогреется до 20–25 градусов. В пятницу и субботу без осадков, станет теплее", – сообщают синоптики.