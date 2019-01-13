Из-за приближающегося циклона день будет хмурым, много где предвидятся осадки: в большинстве случаев пойдёт снег, мокрый снег, на взморье дождь будет идти большую часть дня.
© DELFI / Andrius Ufartas

Местами появится туман, будет формироваться слабая гололедица, будет скользко. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м\с. Температура воздуха – от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Лёгкий морозец будет держаться лишь местами на севере и востоке страны, а в большей части Литвы температура будет слабоположительный, теплее всего будет у моря.

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В понедельник центр циклона расположится севернее нашей страны, погода будет неприятной. И ночью, и днём небо укроют плотные облака, будет идти снег, местами снег с дождём. Ночью кое-где пройдут обильные снегопады. Усилится южный, юго-западный, переходящий в западный, северо-западный ветер, скорость порывов которого в западной части страны будет достигать 15-20 м\с, на взморье до 23 м\с. Из-за сильного ветра местами возникнут короткие метели.

Ночью температура будет колебаться около 0 градусов, местами похолодает до 2 градусов мороза, на взморье будет держаться 1-2 градуса тепла, в первой половине дня температура поднимется до 3 градусов тепла, после обеда начнет холодать.

В северо-западной и западной части Литвы и в Вильнюсской области дороги государственного значения покрыты слоем мокрого укатанного снега, местами скользкие. В остальной части страны условия дорожного движения отягощены и сформированным на дорожном покрытии гололедом.

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