К Литве приближается циклон - ожидается сильный ветер и дожди

В стране будет облачно, ожидаются ливни. Во многих местах будет кратковременный сильный дождь.

На юго-западе днем ожидаюься грозы. Юго-восточный, южный ветер сменится сильным юго-западным. На побережье день закончится сильным ветром. Тепла будет становиться все меньше. В более дождливых восточных регионах воздух прогреется всего до 11-13 градусов, в центральных и южных районах - до 14-15 градусов, и только в юго-западной части страны, где ожидаются ливни, будет немного теплее.

В воскресенье Литва останется на южной окраине циклона.

Ночью во многих районах ожидаются кратковременные дожди. Ветер юго-западный, дующий с северо-запада. Пасмурная ночь будет теплой: температура опустится только до 8-13 градусов по Цельсию, поэтому морозов не будет.

В воскресенье циклон вернет интенсивный дождь, в результате чего небо снова затянется, начнется сильный дождь. Ветер юго-западный усилится с порывами от 15 до 17 м / с. Облака и дождь не дадут воздуху прогреться, поэтому максимальная температура в течение дня не будет превышать 12-16 градусов по Цельсию.

Дожди пройдут и в последний день сентября. Сильный ветер по-прежнему будет дуть. Температура, как ночью, так и днем, будет немного отличаться от воскресенья.