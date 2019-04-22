Во вторник антициклон укрепит свои позиции над странами Балтии. Днём усилившийся юго-восточный ветер пригонит с Чёрного моря серые облака, которые соберутся над южными и восточными районами. В Алитусском, Вильнюсском и Утенском уездах скрывающие солнце облака позволят температуре подняться лишь до 15-16 градусов, в окрестностях Мариямполе, Каунаса и Паневежиса ожидается в среднем 17-18 градусов, похожая температура будет и в Жемайтии. Теплее всего - 19°С - будет на взморье.

В среду дождей не будет. Небо прояснится. С юга Европы в сторону Литвы двинется волна тепла. Звёздной ночью ожидается не сильный юго-восточный ветер. Температура снизится до 4-9 градусов тепла, прохладнее всего будет в восточных районах. Взошедшее Солнце еще до полудня во всей стране приблизит температуру к 15 градусам, после обеда порадует и 19-21 градусами тепла. Однако с потеплением усилится и ветер, на взморье во второй половине дня он станет порывистым - до 15 м\с.

В четверг небосклон изредка разнообразят появляющиеся и вновь исчезающие облака. Термометры покажут ещё невиданное этой весной тепло. Ночью ожидается 7-12 градусов тепла, днём воздух прогреется до 19-23°С. Теплее всего будет в Мариямпольском и Таурагском уездах. Во всей стране будет выше 20°С.

Дожди в эти сутки пройдут в некоторых западных районах, большая их вероятность в вечернее время. Ветер направления не изменит, скорость его достигнет 7-12 м\с.

В пятницу погода над Литвой напомнит летнюю: переменная облачность (недостатка в солнце не будет), очень тёплый воздух и во второй половине дня - короткие дожди с грозами. Утром температура ожидается 7-12°С, днём - 20-25 градусов тепла. Однако из-за грозы вероятны внезапные усиления ветра до 15-16 м\с.

На выходных погоду определит приносящий влажность циклон, температура понизится, ожидаются обильные дожди.