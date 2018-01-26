"Если будет хороший контракт, почему бы и нет? У меня есть на это моральное право. Я проработал в Литве 30 лет, но уехал бы на время, пока не больше чем на год. Я люблю вызовы, мы иногда засиживаемся на одном месте, срастаемся со своим местом, постом. Смена обстановки идет на пользу, полезно поработать в другой стране", - сказал Кевалас.
Новости LNK сообщают, что ОАЭ упорно добивались переезда врача – ему предложили такие условия, о которых в Литве и мечтать нельзя.
Кевалас неоднократно поднимал проблему насилия над детьми в Литве.
"О насилии мне очень тяжело говорить. (…) Вчера ко мне приходили кадеты из школы им. генерала П.Плехавичюса (единственной школы кадетов в странах Балтии) − десятиклассники, очень светлые дети, и их классный руководитель. Они хотели услышать о насилии. Я попросил честно поднять руки тех, кого дома били. Лишь две девочки не подняли рук, даже классный руководитель подняла", - рассказал Кевалас в интервью еженедельнику Kaunas.
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