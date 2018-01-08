Первые французские военные прибыли в Литву в конце декабря, сообщило BNS министерство обороны.
"Планируется, что до середины января в целом прибудет более 250 французских военных, которые присоединяться к боевой группе Батальона Сил передового базирования НАТО в Литве", - сообщила пресс-секретарь министерства Аста Галдикайте.
По ее словам, французские военные сформируют одну от маневренных рот батальона, они также будут служить в единицах боевой поддержки, в штабе боевой группы.
Французы доставят в Литву основные боевые танки Leclerc и БМП VBCI . Официальная церемония инаугурации нового контингента планируется в конце января.
Французская армия сейчас считается наиболее подготовленной в Европе.
После прибытия французских военных в Международном батальоне НАТО в Литве будут служить более 1200 военных.
Этим подразделением командуют германские военные, в нем также служат бельгийцы, хорваты, люксембуржцы, голландцы и норвежцы.
Международные батальоны в Литве, Латвии, Эстонии и Польше были дислоцированы в прошлом году. НАТО называет это ответом на агрессию России в Украине и усиление военной активности в регионе Балтийского моря.
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