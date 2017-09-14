О непростом финансовом положении театра он рассказал на пресс-конференции, организованной по случаю открытия нового сезона. По мнению выдающегося режиссера, чье творчество отмечено рядом наград, в том числе Национальной премией, истинный театр оказался в непростом положении — средств явно не хватает.

"В Министерстве культуры то говорят, будет много денег, то — ничего вы не получите. И даже не знаю, как там все будет. Сначала проект, посвященный Видунасу отмели, а теперь уже говорят, что будут финансировать. Дадут 10 евро вместо 100. Уже и так пользуются тем, что театр делает все, чтобы найти спонсоров, найти деньги. Бюджетное учреждение не содержится уже на протяжении многих лет. И все никак не решается. До сих пор мы не встретились с министерством и не знаем, как все будет в следующем году. А ведь они наши учредители, должны о нас беспокоиться", - сказал Вайткус.

Он также отмечает, что современные театры брошены на произвол судьбы и чтобы выжить, должны уходить в шоу-бизнес и принимать участие в шоу-программах.

"Люди в театре получают маленькие зарплаты и уходят от нас во все эти мероприятия, уходят и осветители, и звукорежиссеры. Мы должны платить, нанимая людей со стороны, втрое больше, чем платили бы, платя зарплату, из-за чего приходится снимать спектакли. Так что ситуация трагическая, но она не меняется", - говорит режиссер.

Й.Вайткус руководит Русским драматическим театром Литвы с 2008 г., он уже не раз подчеркивал бедственное положение театра.

"Положение театра — это трагедия! Но есть люди, которые не могут не работать, не могут не мыслить. И в таких нищенских условиях мы живем уже столько лет. (...) Не культура важна, они только говорят, что культура важна. Советники в Министерстве культуры – невежды", - эмоционально констатировал глава театра.

Средняя зарплата актеров театра - 460 евро

Спектакль "Елка у Ивановых" © Dmitrijus Matvejevas





В Министертсве культуры отказались комментировать слова режиссера о снижении финансирования театра.

Представитель министерства Арунас Малиновскис сообщил DELFI, что бюджет театра почти не менялся в последние годы. В 2016 году он составлял 1,113 млн. евро, в 2017 — 1,176 млн., а в 2018 году театру планируется выделить 1,182 млн. евро.

В министерстве также отметили, что руководитель театра сам регулирует распределение средств, в том числе и зарплат. Однако, как подчеркивает Й.Вайткус, средств не хватает.

Согласно предоставленной Русским театром информации, средняя зарплата работника администрации театра после вычета налогов составляет 710 евро, зарплата актеров заметно ниже — 450 евро, другого персонала — 460.

Размер средней зарплаты в Литве в данный момент составляет 660 евро.

Согласно информации о средних зарплатах, фигурирующей в базе данных о средних зарплатах Manoalga.lt, актеры в Литве в среднем на руки получают 576 евро, работники культуры — 537 евро, рабочие сцены — 701 евро, осветители — 533, звукоинженеры — 661 евро.