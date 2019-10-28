После того как литовские врачи заговорили об эмоциональных проблемах, вызванных отношением руководства, активист Литовского союза врачей Витаутас Касюлявичюс сказал, что для изменения ситуации надо ограничить срок полномочий всех руководителей больниц и отделений до двух лет.
Gydytojas ir pacientas
© Shutterstock

По словам врачей, сейчас меняют только руководителей двух университетских больниц.

"В других больницах ротации нет, а в случае с центрами и отделениями там вообще нет никаких требований в вопросе ротации, даже и в университетских больниц, я уже не говорю о других больницах Литве", – сказал Касюлявичюс.

На вопрос, есть ли такие руководители, которые засиделись на своих местах, он только глубоко вздохнул.

Статьи по теме:
Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм"  (12)
Врачи объединились после смерти коллеги: мы знали, что его терроризируют  (158)

"Посмотрите – главы некоторых больниц – уже по 20-30 лет сидят на своем месте, а главы центров и отделений – с начала карьеры", – сказал Касюлявичюс.

По словам врачей, такая система создает порочные традиции.

"Это надо надо разрушить, как в Германии – прошло два срока и все, тогда пожалуйста в другую больницу или на другую должность, никто не мешает куда-то идти, но надо ограничить до двух сроков или ввести английскую модель, где функции управления и лечения отделены и это делают разные люди", – сказал он.

DELFI напоминает, что 26 октября к зданиям Минздрава и Вильнюсской университетской больницы врачи принесли свечи и цветы. Так община врачей почтила память покончившего с собой коллеги и требовала сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.

13 ноября Ассоциации молодых врачей и Молодых психиатров организуют публичную дискуссию под названием "Доктор, как себе чувствуете?".

Статьи по теме:

После трагедии врачи говорят о сложной ситуации: не хватает помощи психологов (31)

"Я и мои коллеги потрясены. Мы были знакомы с этим...

Самоубийство молодого врача в Литве вскрыло проблему в системе – реальность жестока (99)

В Лаздинайской вильнюсской университетской больнице...

Общество

Невиданный скандал в Правенишкес: заключенные ограбили магазин

В Правенишкес произошел невиданный скандал: в субботу...

Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (1)

Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...

Известный врач рассказал, как изменить положение в системе (1)

После того как литовские врачи заговорили об...

В Каунасе от менингококковой инфекции скончалась студентка

Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ)...

Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм" (12)

Слова председателя парламентского комитета по...

TOP новостей

Выясняются масштабы трагедии в Алитусе: большой удар пришелся по сельскому хозяйству (1)

Понемногу выясняются настоящие масштабы последствий...

"Многие родители из литовскоязычных семей отдают своих детей в нашу школу": учитель музыки из Шяуляй поведала об уникальном примере обучения #шестой урок: музыкальный тест (13)

Не секрет, что сегодня ученики, равно как и их родители,...

Слова депутата вызвали шквал эмоций: после смерти молодого врача заговорили "об охоте на ведьм" (12)

Слова председателя парламентского комитета по...

Самые состоятельные в Литве: чиновники огромными суммами похвастаться не могут (24)

Портал DELFI и журнал Reitingai продолжают публиковать статьи...

Хозяйка квартиры не может выселить арендаторов: меняет замки, а полиция лезет в окна (5)

Вильма из Каунаса (настоящее имя редакции известно)...