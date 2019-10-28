По словам врачей, сейчас меняют только руководителей двух университетских больниц.
"В других больницах ротации нет, а в случае с центрами и отделениями там вообще нет никаких требований в вопросе ротации, даже и в университетских больниц, я уже не говорю о других больницах Литве", – сказал Касюлявичюс.
На вопрос, есть ли такие руководители, которые засиделись на своих местах, он только глубоко вздохнул.
"Посмотрите – главы некоторых больниц – уже по 20-30 лет сидят на своем месте, а главы центров и отделений – с начала карьеры", – сказал Касюлявичюс.
По словам врачей, такая система создает порочные традиции.
"Это надо надо разрушить, как в Германии – прошло два срока и все, тогда пожалуйста в другую больницу или на другую должность, никто не мешает куда-то идти, но надо ограничить до двух сроков или ввести английскую модель, где функции управления и лечения отделены и это делают разные люди", – сказал он.
DELFI напоминает, что 26 октября к зданиям Минздрава и Вильнюсской университетской больницы врачи принесли свечи и цветы. Так община врачей почтила память покончившего с собой коллеги и требовала сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось.
13 ноября Ассоциации молодых врачей и Молодых психиатров организуют публичную дискуссию под названием "Доктор, как себе чувствуете?".
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