"Из несправедливости закон не рождается", – сказал адвокат Доминикас Варнас, который подал в суд на ГКП Каунасского округа. В процесс вовлечен и Департамент полиции, поскольку принятое судом решение может коснуться и других литовских комиссариатов.

Адвокат сомневается в законности использования мобильных радаров PoliScan FM1 без предварительного информирования об их установке, адвокат просит суд обязать Каунасскую полицию "соблюдать принцип справедливости", и фиксировать нарушение с использованием знака Nr. 636 – "Автоматический контроль".

Сам Варнас привлечен к административной ответственности за превышение скорости. Он просит суд прекратить административное расследование.

Варнас обратился в суд, чтобы защитить общественный интерес.

Адвокат считает, что полиция действует незаконно, используя мобильные радары без предупреждающего знака.

Административный суд регионов принял иск Варнаса, но намерен рассматривать его только в феврале. Если решение коллегии судей будет благоприятным, то это коснется и других водителей, наказанных за превышение скорости, если нарушение было зафиксировано с помощью мобильного радара, установленного без предупреждающего знака.

"У меня одна цель – чтобы полиция соблюдала закон и перед мобильными радарами устанавливала предупреждающие знаки, – сказал Варнас. – Я надеюсь, что как гражданин, житель правового государства я имею право просить власть соблюдать закон".

Адвокат не скрывал, что если суд констатирует, что знаки перед такими радарами должны стоять, то оштрафованные водители смогут просить пересмотреть назначенное им наказание.

Варнас обратился к языковеду Антанасу Сметоне, попросив его, дать объяснение слову "оборудовать. Варнас считает, что установка мобильного радара - непростой процесс.

Адвокат был удивлен тем, что эти мобильные радары проходят проверку только в Австрии, он надеется, что парламент примет поправки к закону и заставит полицию предупреждать водителей о мобильных радарах.

Правда, экс-министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в свое время сказала, что водителей об этих радарах не должны предупреждать, такая практика действует и в других "прогрессивных странах".

В прошлом году на дорогах Литвы начали использовать мобильные радары. Они отличаются универсальностью и могут быть установлены на любом участке дороги в кратчайшее время. Водители ничего не могут предпринять против таких радаров – притормозить перед ним недостаточно, поскольку он фиксирует скорость на расстоянии 300 м. Такие радары не фиксируют и "антирадары".