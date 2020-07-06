С 20 июня по 20 августа въезд в Ниду на автомобиле стоит 30 евро, в остальное время года - 5. Мэр Неринги Дарюс Ясайтис уверял, что это не предел. Якобы если не удастся сократить поток автомобилей, в следующем году налог снова увеличится.

Напомним, что кроме экологического сбора, отдыхающие еще платят 12,7 евро за переправу на пароме.

Выводы делать еще рано, но за первые 10 дней действия этого налога на косу приехали 7240 автомобилей, а за тот же период в 2019 г. - 10 194.

Однако пресс-секретарь муниципалитета Сандра Вайшвилайте сказала, что в этом году приезжает намного меньше иностранцев.

В Ниде плата за въезд выше, чем в национальных парках Исландии, Хорватии, Словении и Польши.

Путешественники не считают, что увеличенный налог отпугнет отдыхающих. Дайнюс Киндерис, который объехал полмира и написал несколько книг о путешествиях, поднимает вопрос использования средств, полученных за счет этого налога.

"Когда-то въезд стоил 20 литов, это 6 евро, потом 20 евро. С вопросом экологии все понятно. В Ниде образуются заторы, она не приспособлена для такого потока транспорта, поэтому неудивительно, что приехавшим на курорт негде поставить машину. Я столкнулся с такой ситуацией. У Мертвых дюн есть малюсенькая стоянка, где-то на 14 машин, мы приехали, а машину оставить негде.

Недалеко стоит полиция, я спрашиваю: Что делать? Выпустил я тайванцев одних идти, а сам вернулся в Прейлу, чтобы подождать их час.

Если увеличивают сбор, пусть хоть на эти деньги площадку увеличат. Да, придется вырубить несколько деревьев, но повышение сбора поток не сокращает. 20 или 30 евро, пока люди могут себе позволить - будут платить. Таких не отпугнут и 50 евро, ведь за ночь летом платят 100-150 евро", – считает Киндерис.

По его словам, это несправедливо по отношению к людям, у которых немного денег, для них Нида - как запретный рай.

"Я много путешествовал по Европе, но не видел такого места, где надо платить за то, чтобы проехать на конкретную территорию или в национальный парк. В Европе Неринга по стоимости въезда, вероятно, – лидер", - сказал журналист, путешественник, автор книг о путешествиях Людас Дапкус.

"Я недавно был в Юрмале, там въезд стоит 2 евро. Мы с таким отношением, как в Ниде, выделяемся в Европе, но почему мы должны быть, как все? Может, как раз надо проявить заботу о нашей изумительной природе. Другой момент, на что пойдут деньги. Точно ли на экологию или в общий котел?", – вопрошал Дапкус.

В США берут плату за въезд в национальные парки. Например, в Йеллоустон, Сион въезд на неделю стоит 35 долларов, без автомобиля – 20 долларов.

Большая часть американских национальных парков - бесплатные, а билеты в платные стоят 3-25 долларов. Можно за 80 евро купить годовой билет, с которым можно посетить все платные парки (кроме нескольких частных в Аризоне).

"Но там на эти деньги в парках приведена в порядок вся инфраструктура, дорожки, скамейки, места для пикников, оплачивают рейнджеров. Но есть там и бесплатные места, например Большой каньон", – рассказал Дапкус. Однако, по его словам, в Европе парки бесплатные, но здесь и нет таких чудесных мест, как в США.

"Один из самых дорогих европейских объектов, это, вероятно, национальный парк Плитвицкие озёра в Хорватии. Не в сезон вход стоит – 8 евро, в сезон – 24 евро на человека в день.

Есть еще Триглавский национальный парк в Словении, вход туда стоит 9 евро.

В Исландии есть национальный парк гейзеров и гор Ватнайёкюдль, вход туда стоит 5 евро, а ведь Исландия - дорогая страна.

Близкий нам платный национальный парк Беловежская пуща, в Польше, где билет стоит 2,3 евро. Есть там такие зоны, где можно с близкого расстояния увидеть животных, там еще доплачиваешь по несколько злотых, отдельно билеты в музей парка покупаешь", – рассказал Дапкус.

Журналист Delfi Ориюс Гасановас также уверен, что 30 евро не отпугнут отдыхающих.

"Я был в Перу, в Мачу-Пикчу, туда можно попасть либо пешком, либо на поезде. Конечно, это из области фантастики, но и в Неринге можно что-то такое придумать, систему экопоездов, например. Вместо асфальта - рельсы. Или электробусы", – предложил Гасановас.

Римвидас Ширвинскас–Makalius не сомневается,что сбор не работает, и туристов не отпугнет.

"Вероятно, общественный транспорт в таких местах курсирует редко, расписание неудобное или же немногим известно о такой альтернативе – об этом надо говорить с представителями муниципалитета", – сказал он.

По данным муниципалитета, за 5 месяцев этого года за счет въезда собрали 249 000 евро, это на 80 000 меньше, чем в прошлом году. Вероятно, это связано с пандемией и отсутствием туристов из-за рубежа.

За весь прошлый год в бюджет поступило 2,4 млн. евро. Эти деньги идут на инфраструктуру Неринги - общественные пространства, общественные туалеты, содержание спасателей и т.д.

Летом дополнительно платят местной поликлинике, скорой, ведь увеличивается количество людей на курорте, работы у медиков прибавляется.