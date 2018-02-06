На конференцию в рамках проекта BackTo.LT, цель которого вернуть отучившуюся за границей молодежь в Литву, собралось около 150 человек.

"Я должен признать, что это самое большое собрание литовцев за мои полгода в Нидерландах. В Нидерландах около 10 000 наших соотечественников, из них около 900 - студенты.

Это немало, я думаю, что их число будет расти, мы чувствуем это по предоставлению консульских услуг в посольстве, если, конечно, эта конференция не окажет драматического влияния и вы не решите вернуться в Литву", – шутил в начале конференции посол Литвы в Нидерландах Видмантас Пурлис.

На мероприятии с докладом выступал экономист банка Swedbank Нериюс Мачюлис, предприниматель Владас Лашас, исполнитель Юргис Диджюлис, о возможностях на литовском рынке труда рассказывали представители Citco, Telia, Alliance for recruitment, был представлен проект Work in Lithuania.

Руководитель BackTo.lt Линас Станкус порадовался, что мероприятие привлекло немало литовцев, которые работают в таких известных компаниях, как Tesla, Booking, Nike, Gucci, Adidas, Siemens.

"На самом деле вы - лучшие послы Литвы в тех компаниях, в которых работаете, чтобы они создавали центры услуг или производственные отделения в Литве", – сказал он.

Руководитель проектов Work in Lithuania Ева Юрконене рассказала о возможностях в Литве и представила новейшие результаты опроса инвесторов, которые сказали, почему они выбрали Литву.

"Целых 63% инвесторов сказали, что ради людей. Люди – самое большое достоинство Литвы. У нас даже есть такие случаи, когда один литовец работал в Дании в компании Adform, но решил вернуться в Литву. Датчане так не хотели расставаться с ним, что перенесли часть своей компании в Литву, а сейчас в литовском отделении работают больше 200 человек", – порадовалась она.

Юрконене подчеркнула, что 69% работодателей в Литве сказали, что им не хватает квалифицированных работников, поэтому возможности трудоустройства молодежи очень большие.

Между тем экономист Мачюлис представил экономические тенденции в Литве.

"Развитие литовской экономики в последнее время - это история успеха практически во всех показателях", – сказал он.

Мачюлис подчеркнул, что в Литве очень не хватает квалифицированной рабочей силы, поэтому, если ситуация не изменится – рынок должны будут либо заполнить иностранцы, либо иммигранты, либо роботы, шутил он, поскольку, по его словам, работодателям нужно будет искать выход из положения.

Представитель Alliance for Recruitment Андрюс Францас также подчеркнул, что не хватает работников, особенно таких, которые создают высокий ВВП.

"Уровень безработицы среди молодежи в Литве – 4%. Это в два раза ниже, чем в среднем по ЕС, и это показывает, что вы точно можете найти работу в Литве. Одни говорят, что в Литве очень небольшие зарплаты. Да, у рабочих небольшие, но зарплаты специалистов солидные, и рост зарплат довольно высокий", – сказал он, подчеркнув, что сейчас больше всего не хватает инженеров, специалистов в сфере ИТ и финансов.

В апреле подобная конференция пройдет в Копенгагене (Дания).



Этот год начался с хороших новостей – в первый раз в истории независимой Литвы численность населения увеличилась - число иммигрантов превысило количество эмигрантов, в Литве стало на 236 жителей больше.

Правда, аналитики считают, что это однократное явление, но все все равно считают, что самый "черный" период эмиграции уже позади.

По данным Департамента статистики Литвы, в прошлом году из страны уехали 57 200 человек, это на 6900 больше, чем в 2016 г. За то же время в Литву приехали 29 300 человек, это на 9200 больше, чем в 2016 году. Большая их часть – вернувшиеся эмигранты.