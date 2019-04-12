Депутат Радвиле Моркунайте-Микуленене попросила предать огласке материалы, связанные с назначением служебного взыскания нынешнему премьер-министру в 1999 году, когда он был начальником Дорожной полиции Тракай. Сквернялис сказал, что ему нечего сказать на эту тему: "Тут нечего решать, взыскание было назначено 20 лет назад. Потом его упразднили. Вот и весь ответ".

По словам премьер-министра, большая часть подозрений не подтвердилась. "Одного человека я наказал слишком строго, - сказал премьер и прибавил, что не поставил печать. – Я печать не поставил".

Шимоните прибавила, что Сквернялис должен был придать огласке это дело и документы, чтобы не было недоразумений."В наших интересах – выложить все на стол, пусть люди оценят", – сказала депутат.

Сквернялис на это ответил, что готов представить справку. "Особенно, если об этом просит Ингрида, то представим на DELFI. Примем такое решение и представим на вашем портале", – сказал премьер-министр.

Портал DELFI получил документы о назначении взыскания Сквернялису. Часть фамилий в документах скрыта, но весь текст доступен.

11 ноября 1999 года генкомиссар своим приказом назначил строгий выговор тогдашнему главе Тракайской дорожной полиции Сквернялису. Фамилия генкомиссара не видна, но известно, что в то время этот пост занимал Висвалдас Рачкаускас.

В том же документе указано, что служебные взыскания назначены и еще двум инспекторам Тракайской дорожной фамилии, но их фамилии не видны.

В документе сказано, что сотрудники Службы внутреннего расследования и контроля Департамента полиции проверяли, как в 1999 году в Тракайском комиссариате оформляли и рассматривали дела, связанные с административными нарушениями.

В ходе проверки выяснилось, что заявки 6 лиц о сокращении срока лишения водительских удостоверений были рассмотрены с нарушением действующего порядка. Указано, что Сквернялис и еще один инспектор нарушили требования, затянули рассмотрение заявления, нарушили требования 62 пункта инструкции.

Констатируется, что в 4 случаях деятельность нарушителей была неправильно квалифицирована. Три из этих дел рассматривал Сквернялис.

В числе проступков указано, что в двух случаях были не до конца заполнены постановления, что также является нарушением (одно из них заполнял Сквернялис).

В других пунктах фамилия Сквернялиса не числится.

В том же документе упоминается одно ДТП. Сказано, что 10 июня 1999 г. был составлен протокол в отношении полицейского Григишкского полицейского участка за то, что 25 мая того же года за рулем VW Golf он не выбрал безопасную скорость, не справился с управлением и врезался в ехавший перед ним автомобиль. Тогда ВРИО комиссара (фамилия не видна) принял решение прекратить дело, мотивируя это тем, что полицейский не был виновником ДТП.

Констатируется, что дело было закрыто необоснованно, не были выяснены все обстоятельства ДТП, а служебная проверка проведена необъективно и неисчерпывающе.

Далее видно, что Сквернялис обжаловал назначение взыскания. В документе генерального инспектора МВД сказано, что была проведена проверка.

Документ объясняет, что взыскания Сквернялису были назначены в связи с нарушением сроков рассмотрения заявок.

Например, полученную 24 июня 1999 г. заявку он рассмотрел через 18 дней, вторую - через месяц и 5 дней, третью - через 1 месяц и 16 дней с момента получения.

МВД установил, что все три заявления были поданы не на имя Сквернялиса, а на имя другого лица (фамилия не видна), кроме того, все они поступили, когда Сквернялис был в отпуске.

Сквернялис в жалобе указал, что срок рассмотрения заявок затянулся больше чем на 15 дней в силу объективных причин.

"Несмотря на то, что нарушения сроков формально указаны верно, надо учесть, что заявки были получены во время отпуска Сквернялиса, поданы на имя другого лица и на них нет пометок о том, что они были переданы Сквернялису, поэтому непонятно, когда он приступил к их рассмотрению (…). Значит в данном случае взыскание было назначено без установки вины Сквернялиса", – констатирует МВД, указывая, что взыскания Сквернялису были назначены необоснованно и незаконно.

Все эти нарушения не могут расцениваться как грубые. Также отмечалось, что Сквернялиса характеризуют положительно, поэтому предложили смягчить назначенные ему взыскания.

В числе рассматривавшихся МВД недочетов были еще два случая возможных нарушений. В одном случая - 30 марта 1999 года, когда Сквернялис, рассматривая административное дело назначил штраф за административное деяние в размере 200 литов. Согласно делу, водитель не выбрала безопасную скорость, не справилась с управлением, съехала с дороги и повредила свой автомобиль и дорожную насыпь.

Констатировано, что Сквернялис не до конца расследовал обстоятельства, не учел, что в объяснении женщина указала, что получила травму головы. Если бы установили, что человек получил незначительную травму, то дело можно было квалифицировать иначе.

Во втором случае, указано, что в составленном протоколе не было указано имя, фамилия, должность инспектора, не было и его подписи. Это нарушение не отрицал и Сквернялис. Он указал, что из-за большой нагрузки допустил техническую ошибку, которую сразу же исправил, как только обнаружил, это не имело никаких юридических последствий.